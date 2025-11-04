聽新聞
阿里集團旗下高德揪荷商 合作地圖技術
阿里巴巴集團旗下高德軟件公司昨（3）日與荷蘭地圖技術公司HERE Technologies共同宣布達成戰略合作，將為大陸汽車品牌聯合開發先進的、AI驅動導航及數位座艙解決方案。此次合作將加速軟體定義車輛（SDV，以軟體優先實現車輛功能）在全球的推廣，同日高德也推出AutoSD國際版，等於宣告出海。
隨著低空經濟、車路協同等新場景的拓展，地圖技術進一步成為車企智慧化升級與全球戰略落地的關鍵支點。雖然地緣政治、資安風險導致資訊產業有壁壘，但並未阻礙國際企業在該領域與大陸企業合作。財聯社報導，根據規劃，雙方將為超過30家中國汽車品牌提供無縫導航、ADAS功能以及互聯車載系統。
IT之家報導，高德地圖覆蓋大陸364個城市，截至2024年，已支持大陸99%以上的城市和鄉鎮道路；HERE Technologies則覆蓋200多個國家的高精地圖和實時動態數據服務，為70多家車企提供AI驅動的自動駕駛解決方案。地圖數據支持L3級及以上自動駕駛場景，核心技術包括動態更新AI地圖架構，實時整合交通、充電樁狀態等數據。
