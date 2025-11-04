快訊

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里集團旗下高德揪荷商 合作地圖技術

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

阿里巴巴集團旗下高德軟件公司昨（3）日與荷蘭地圖技術公司HERE Technologies共同宣布達成戰略合作，將為大陸汽車品牌聯合開發先進的、AI驅動導航及數位座艙解決方案。此次合作將加速軟體定義車輛（SDV，以軟體優先實現車輛功能）在全球的推廣，同日高德也推出AutoSD國際版，等於宣告出海。

隨著低空經濟、車路協同等新場景的拓展，地圖技術進一步成為車企智慧化升級與全球戰略落地的關鍵支點。雖然地緣政治、資安風險導致資訊產業有壁壘，但並未阻礙國際企業在該領域與大陸企業合作。財聯社報導，根據規劃，雙方將為超過30家中國汽車品牌提供無縫導航、ADAS功能以及互聯車載系統。

IT之家報導，高德地圖覆蓋大陸364個城市，截至2024年，已支持大陸99%以上的城市和鄉鎮道路；HERE Technologies則覆蓋200多個國家的高精地圖和實時動態數據服務，為70多家車企提供AI驅動的自動駕駛解決方案。地圖數據支持L3級及以上自動駕駛場景，核心技術包括動態更新AI地圖架構，實時整合交通、充電樁狀態等數據。

地圖 戰略 導航

延伸閱讀

鄭麗文「我是中國人」認同 陸學者：兩岸和平積極現象

陸學者：賴清德強調與美西是「民主價值同盟」已沒用了

持澳洲簽證大陸公民 可免簽入境紐西蘭

抨擊深圳機場未善待身障人士風波後 鄭智化清空微博

相關新聞

進博會5日登場 美企蟬聯最大參展團

大陸商務部新聞發言人何亞東3日宣布，第八屆中國國際進口博覽會將於11月5至10日在上海舉辦，大陸國務院總理李強將出席開幕...

匯集全球高精尖 進博會「新」意十足

第八屆中國國際進口博覽會即將開啟，本屆進博會延續新產品、新技術、新服務，其中不乏全球高精尖的科技創新成果。中國國際進口博...

廣交會紡織新品 外商熱洽

第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第三期正在廣州舉行。科技賦能的中國紡織服裝新品，如光伏（太陽能）夾克、發...

小鵬飛行車 拚年產萬台

位於廣州的小鵬匯天飛行汽車量產工廠於3日試產並順利下線首台「陸地航母」飛行器，標誌著全球首條飛行汽車量產線貫通，這也是全...

陸黃金政策收緊 業者採購成本估增7% 珠寶股碎了

北京當局近期宣布終止部分黃金零售商長期享有的增值稅全額減免政策，引發市場擔憂全球最大黃金消費市場購買熱潮降溫，重挫中國大...

大陸債務管理司出擊 要管地方債

大陸財政部官網「機構設置」欄目更新信息顯示，財政部債務管理司已列入「部機關」列表，這是北京在經濟放緩之際，為防控地方債風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。