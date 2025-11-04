小鵬飛行車 拚年產萬台

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
小鵬匯天飛行汽車量產工廠於3日試產並順利下線首台「陸地航母」飛行器，標誌著全球首條飛行汽車量產線貫通。（新華社資料照）
位於廣州的小鵬匯天飛行汽車量產工廠於3日試產並順利下線首台「陸地航母」飛行器，標誌著全球首條飛行汽車量產線貫通，這也是全球首個利用現代化流水線進行飛行汽車批量生產的工廠。

中新社報導，全球首款量產分體式飛行汽車「陸地航母」，採用「陸行體+飛行器」分體設計，陸行體又被稱作陸行「母艦」，採用三軸六輪設計，可實現6×6全輪驅動及後輪轉向，具備較好的承載能力和越野能力。飛行器則為電動六旋翼雙涵道構型，機身主體結構和槳葉採用碳纖維材料，兼顧高強度和輕量化，270°全景座艙則提供了開闊的飛行視野。

本輪試產的飛行器將用於試驗試飛，進一步驗證產品性能與工藝，為明年「陸地航母」的交付奠定基礎。

據介紹，工廠建築面積約12萬平方米，主要用於分體式飛行汽車「陸地航母」的飛行器生產，規畫年產能10000輛，初期年產能5000輛，這也是全球首個具備萬輛級年產能的飛行汽車製造工廠。

小鵬匯天表示，滿產狀態下，生產線每30分鐘可下線一台飛行器。工廠開創性地將汽車工業的流水線引入航空領域，實現了規模化、效率化與質量一致性的飛躍。工廠還遵循「精緻、智慧、綠色」的理念，全廠採用光伏（太陽能）發電，並配備節能設備和數字化能源管理系統，以大幅降低碳排放。

此外，工廠在製造工藝上實現了多項突破，規畫了復材、動力、連接、塗裝、總裝五大核心車間及附屬設施，融合航空業高質量要求與汽車製造業的規模化效率。

