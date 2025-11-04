快訊

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

廣交會紡織新品 外商熱洽

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第三期正在廣州舉行。科技賦能的中國紡織服裝新品，如光伏（太陽能）夾克、發熱蠶絲等吸引眾多境外採購商前來問貨，洽談訂單。

中新社報導，本屆廣交會第三期聚焦「美好生活」主題，涵蓋時尚、家用紡織品、玩具及孕嬰童、文具、健康休閒等五大板塊，展覽面積達51.5萬平方米，參展企業超1.2萬家。

走進阿帕索（福州）運動用品有限公司展位，款式多樣的運動服飾吸引眾多境外採購商駐足觀摩，不少採購商拿出手機直播帶貨。「這款光伏充電夾克是我們的人氣產品。我們設計在夾克中嵌入8塊光伏晶片，將光能轉化為電能，可以為電子設備充電，兼具實用性和環保性」。該公司展位工作人員繆俊超介紹，憑藉科技創新和時尚設計，公司產品暢銷德國、法國和西班牙等國家。2025年上半年，公司海外銷售額達2000萬美元。

他說，他們每年有大約40%的海外訂單來自廣交會，公司通過廣交會開拓了中東、非洲等地區市場。已有許多新的採購商前來詢價。

在晉江市七彩狐服裝織造有限公司展位，摩洛哥採購商瑪麗亞（MARIA）一邊挑選產品，一邊向該公司業務副總經理許永祝詢問一款瑜伽褲。許永祝說，公司在本屆廣交會帶來用再生面料生產的瑜伽服、泳裝等產品，綠色環保，設計時尚，受到境外採購商的青睞。連日來，已有東南亞、中東、南美等地區的採購商前來洽談合作，不少採購商已相約到工廠實地探訪。

浙江嘉欣絲綢股份有限公司已形成完整產業鏈，產品暢銷法國、義大利等國家，年銷售額超3.5億美元。本屆廣交會最受採購商關注的就是吸濕發熱蠶絲針織面料。這款面料通過科技創新，採用吸濕發熱纖維與天然桑蠶絲混紡成新品種，具有吸濕發熱和透氣功能。

設計 服裝

延伸閱讀

陸理工人才續壯大 科技創新生力軍

楊千霈斷開紡織豪門8年婚 親身經驗分享：千萬別像媽媽閃婚

廣交會境外採購商 近24萬人創新高

廣交會耶誕訂單旺 歐洲扮主力

相關新聞

進博會5日登場 美企蟬聯最大參展團

大陸商務部新聞發言人何亞東3日宣布，第八屆中國國際進口博覽會將於11月5至10日在上海舉辦，大陸國務院總理李強將出席開幕...

匯集全球高精尖 進博會「新」意十足

第八屆中國國際進口博覽會即將開啟，本屆進博會延續新產品、新技術、新服務，其中不乏全球高精尖的科技創新成果。中國國際進口博...

廣交會紡織新品 外商熱洽

第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第三期正在廣州舉行。科技賦能的中國紡織服裝新品，如光伏（太陽能）夾克、發...

小鵬飛行車 拚年產萬台

位於廣州的小鵬匯天飛行汽車量產工廠於3日試產並順利下線首台「陸地航母」飛行器，標誌著全球首條飛行汽車量產線貫通，這也是全...

陸黃金政策收緊 業者採購成本估增7% 珠寶股碎了

北京當局近期宣布終止部分黃金零售商長期享有的增值稅全額減免政策，引發市場擔憂全球最大黃金消費市場購買熱潮降溫，重挫中國大...

大陸債務管理司出擊 要管地方債

大陸財政部官網「機構設置」欄目更新信息顯示，財政部債務管理司已列入「部機關」列表，這是北京在經濟放緩之際，為防控地方債風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。