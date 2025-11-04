快訊

匯集全球高精尖 進博會「新」意十足

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第八屆中國國際進口博覽會即將開啟，本屆進博會延續新產品、新技術、新服務，其中不乏全球高精尖的科技創新成果。中國國際進口博覽局副局長吳政平表示，全球頭部企業將齊聚第八屆進博會，既有全球十大工業電氣企業、四大糧商等行業龍頭企業持續參與，也有多家醫療領域跨國企業攜多款聚焦慢性疾病、罕見病治療的醫療產品亮相。 　　

中新社報導，吳政平表示，包括全球首發小直徑可控擴張血管支架和新款製藥專用X光機，亞洲首秀可應對嚴苛腐蝕環境的快乾塗料和人工智能助聽器，中國首展鋰離子電池導電添加劑等。

本屆進博會的「新」意還體現在創新技術在產業領域的最新應用，在進博會展區，觀眾將看到AI、低碳等新技術在產業領域「落地開花」。

比如，作為全球工業技術企業，丹佛斯將聚焦低碳技術應用，展示綠色數據中心解決方案，其冷水系統依託創新的磁懸浮無油技術等多項節能措施，助力數據中心將電源使用效率優化至1.15的先進水平，相比傳統系統節能超40%。

觀眾還將看到新能源汽車EMB智能裝配設備，該設備是西門子生成式工業人工智能助手Industrial Copilot在中國市場的首次試點應用。藉助西門子標準化解決方案及機器人庫，中科摩通將程序開發時間縮短30%，產線調試周期縮短30%，人工與物料損耗降低10%。

作為進博會的「全勤生」，西門子此次將帶來10餘款以AI驅動的核心產品與解決方案，展現工業AI技術在汽車製造、化工、冶金等多領域的落地成果。

 圍繞消費生活新趨勢，本屆進博會將引入銀髮經濟、冰雪經濟、體育經濟、汽車文旅等題材，導入數字消費、健康消費等新平台。其中，銀髮題材從醫療展區拓展至消費品展區；以中國「體重管理年」行動為背景，在農食、醫療及消費品等展區將集中呈現從飲食調控、科學運動到健康生活方式的全鏈條前沿成果。

