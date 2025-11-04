進博會5日登場 美企蟬聯最大參展團

大陸商務部新聞發言人何亞東3日宣布，第八屆中國國際進口博覽會將於11月5至10日在上海舉辦，大陸國務院總理李強將出席開幕式並發表主旨演講。

大陸商務部近期介紹稱，第八屆進博會企業展將有138個國家和地區的4,108家企業參展，包含90家世界500強和行業龍頭企業，其中美國企業參展面積連續七年保持第一，整體展覽面積超過43萬平方公尺，規模再創新高。同時，組建了43個交易團、700多個交易分團到會洽談採購。專業觀眾註冊達到44.95萬人。本屆進博會上，泰國、阿拉伯聯合大公國、奈及利亞、喬治亞、瑞典、哥倫比亞等6國將擔任主賓國。

新華社報導，本屆將展示461項新產品、新技術與新服務，涵蓋低空經濟、人形機器人、新一代資訊技術、人工智慧及綠色低碳等領域。展區設有醫療器械與醫藥保健、汽車及智慧出行、技術裝備、消費品、農食產品、服務貿易六大展區及創新孵化專區。目前，進博會各項籌備工作已基本就緒。

此外，今年展會新增「最不發達國家（最低度開發國家）產品專區」與「跨境電商服務區」，並設「進博體育公園」「國際汽車文化展示區」等新題材展區，推動「銀髮經濟」「冰雪經濟」與其他跨界消費及新興消費理念。同時，虹橋國際經濟論壇將舉辦33場分論壇及閉門會，聚焦貿易安全、多邊主義與全球南方議題，並發布《世界開放報告2025》和最新世界開放指數。

有別於大多數展覽多是以「出口」為主的博覽會，上海進博會號稱是全球首個以「進口」為主題的國家級博覽會。據大陸官方數據，進博會自2018年首次舉辦以來，累計超過180個國家和地區、國際組織參展，吸引約2.3萬家次境外參展商，展示新產品、新技術和新服務近3,000項，意向成交金額超過5,000億美元。