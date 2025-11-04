大陸債務管理司出擊 要管地方債

快訊

經濟日報／ 記者賴錦宏/綜合報導

大陸財政部官網「機構設置」欄目更新信息顯示，財政部債務管理司已列入「部機關」列表，這是北京在經濟放緩之際，為防控地方債風險採取的最新舉措。

官網介紹，債務管理司主要職責包括：擬訂並執行政府國內債務管理制度和政策。擬訂中央和地方政府債務管理制度和辦法。編制國債和地方政府債餘額限額計劃。承擔政府內債發行、兌付等有關管理工作。承擔政府外債管理工作，擬訂基本管理制度。加強政府債務監測監管，防範化解隱性債務風險。

新成立的債務管理司司長是李大偉。公開信息顯示，李大偉歷任大陸財政部國庫司副巡視員，財政部條法司副司長，財政部預算司副司長， 財政部政府債務研究和評估中心主任，大陸財政部預算司一級巡視員、政府債務研究和評估中心主任。

去年，大陸推出一項總額人民幣10兆元的債務方案，以緩解地方政府融資壓力，穩定疲弱的經濟增長。

大陸一直致力於化解地方融資平臺積累的債務，這類債務在北京被稱為隱性或「隱藏債務」。財政部長藍佛安在9月曾表示，中國將在未來五年完善債務管理機制，以符合高質量發展的要求。

此前，華爾街日報報導，有經濟學家估計，大陸地方政府隱性債務的總規模，已達7兆至11兆美元（約新台幣228兆至358兆元），約為大陸中央政府債務規模的兩倍，但實際債務總額無人知曉，甚至連大陸政府也不清楚。而這些債務中，有多達8,000億美元面臨很高的違約風險。

