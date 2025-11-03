防控地方債風險 大陸財政部成立債務管理司

大陸財政部已成立新的債務管理司，這是北京在經濟放緩之際，為防控地方債風險採取的最新舉措。

據澎湃新聞報導，大陸財政部官網「機構設置」欄目更新信息顯示，財政部債務管理司已列入「部機關」列表。

官網介紹，債務管理司主要職責包括：擬訂並執行政府國內債務管理制度和政策。擬訂中央和地方政府債務管理制度和辦法。編制國債和地方政府債餘額限額計劃。承擔政府內債發行、兌付等有關管理工作。承擔政府外債管理工作，擬訂基本管理制度。加強政府債務監測監管，防範化解隱性債務風險。

新成立的債務管理司司長是李大偉。公開信息顯示，李大偉歷任大陸財政部國庫司副巡視員，財政部條法司副司長，財政部預算司副司長， 財政部政府債務研究和評估中心主任，大陸財政部預算司一級巡視員、政府債務研究和評估中心主任。

去年，中國推出一項總額10兆元人民幣的債務方案，以緩解地方政府融資壓力，穩定疲弱的經濟增長。

中國大陸一直致力於化解通過地方融資平臺積累的債務，這類債務在北京被稱為隱性或「隱藏債務」。中國財政部長藍佛安在9月份曾表示，中國將在未來五年完善債務管理機制，以符合高質量發展的要求。

稍早華爾街日報報導，有經濟學家估計，中國地方政府隱性債務的總規模，已達7兆至11兆美元（約新台幣228兆至358兆元），約為中國中央政府債務規模的2倍，但實際債務總額無人知曉，甚至連中國政府也不清楚。而這些債務中，有多達8000億美元面臨很高的違約風險。