把握AI商機！台資敏實集團進軍AI液冷 港股收漲逾4%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
敏實集團3日在港交所公告，公司附屬公司精確實業已於近期自一間台灣AI服務器廠商獲得訂單。圖取自敏實集團官網
敏實集團3日在港交所公告，公司附屬公司精確實業已於近期自一間台灣AI服務器廠商獲得訂單。圖取自敏實集團官網

敏實集團3日在港交所公告，公司附屬公司精確實業已於近期自一間台灣AI服務器廠商獲得訂單，精確實業將按照客戶規格要求進行AI服務器浸沒式液冷櫃的設計、開發及生產。相關產品預計將於2025年11月中旬開始分批交付。上述產品的最終客戶為全球性半導體企業。

敏實集團為全球知名汽車零組件廠商，於1992年創立，並於2005年在港交所上市，主要從事汽車車身零組件和模具的設計、開發、製造、加工和銷售業務。世界知名車廠如BMW、賓士、豐田、賓利、勞斯萊斯等都是敏實集團主要客戶。

截至公告日期，該集團亦已通過另一間台灣AI服務器液冷系統廠商的分水器技術驗證，並獲取相關訂單，首批產品預計將於2025年12月底前進行交付。該消息讓敏實集團3日港股股價高開逾7%，收盤漲逾4%。

公告稱，董事會指出，全球AI服務器液冷系統市場需求持續增長，該集團憑藉汽車電池盒結構件及液冷板等技術優勢，以及與台灣頭部服務器製造商長期合作，並與福曼科技建立合資夥伴關係，有望推動AI服務器液冷業務全球快速擴張，為集團增長與業務多元化奠定基礎。

該公司表示，集團已與福曼科技成立合資公司以共同拓展AI服務器液冷系統相關業務，並已於嘉興建設相關生產工廠。截至本公告日期，該生產工廠已具備小批量生產能力，預計將於2025年12月底達到大批量生產水平。

摩根大通（小摩）10月底曾發表研報，將敏實集團2026及27年盈利預測上調14%至23%，因其推出與現有汽車業務具高度協同效應的產品，包括AI液冷散熱、人形機器人及電動垂直升降飛行器。同時上調該公司港股股價75%。

大陸投資界有消息指出，敏實的液冷產品非常全，產能布局非常快，且台資身份相較陸廠更容易取得台廠訂單，也是敏實集團的優勢之一。

客戶 設計 港股 AI

