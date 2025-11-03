可緩衝短期供應中斷！美媒曝大陸加速擴充石油儲備 專家估已達12億桶

華爾街日報報導，中國數月來一直在增加石油儲備，專家預估目前中國石油儲備總量在12億至13億桶之間，可為應對短期供應中斷提供有效緩衝，尤其是在美國對俄羅斯原油實施新制裁後，可能起關鍵作用。

華爾街日報3日報導，根據中國海關數據，中國今年前9個月的日均石油進口量超過1100萬桶，超過沙烏地阿拉伯的石油日產量。分析師估計，其中每天有100萬至120萬桶石油被存入儲備。

目前中國消費的石油約70%來自進口。多年來，中國領導人習近平一再表示，能源的飯碗必須端在自己手裡。為擺脫對進口石油的依賴，中國已投入數千億美元的資金振興國內原油生產，以及打造全球最大的電動汽車產業。中國還購買了低價原油來增加儲備，這些原油有時來自受制裁的生產商。

報導指出，中國自2004年開始建設戰略石油儲備，在舟山、大連等地已建成了大規模的地上和地下石油儲備基地。中國沒有公布其儲備規模，但分析師粗略估算，大多預測儲備量在12億至13億桶之間。

報導引述投資研究公司Alpine Macro的商品與能源策略師Kelly Xu表示，中國目前的戰略石油儲備和商業庫存已為應對短期供應中斷提供了有效緩衝。她估計，直到2026年，中國政府擁有4億桶石油儲備，以及約8億桶由中國石油企業儲存的商業庫存。

根據諮詢公司睿諮得能源（Rystad Energy）的分析師Lin Ye稱，中國的石油儲存能力2024年底略高於20億桶。這意味著中國僅使用60%左右的儲存能力。她估計，到今年年底將新增1.24億桶的庫容。

報導指出，中國對石油的強勁需求意外幫助支撐油價。油價在今年10月份曾逼近最近5年來的低點。國際基準布倫特原油目前交易價格在每桶65美元（約新台幣2000元）附近，今年以來已累計下跌13%。

法國興業銀行（Societe Generale）的商品研究主管黑格（Michael Haigh）表示，如果中國真的停止購買石油，油價將很快跌至50美元出頭。

幾乎沒有分析師預期中國煉油廠會因為美國對「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil）制裁而放緩購買俄羅斯石油，相關制裁使這兩間公司無法使用美元進行交易，但根據俄羅斯能源部的數據，俄羅斯只有5%的石油出口以美元結算，以人民幣結算的占俄羅斯石油出口的67%。