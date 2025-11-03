快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

深鐵集團收緊借款條件 萬科債券大跌

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深圳地鐵集團收緊借款條件，萬科美元債3日大跌。圖為萬科一處建築工地。 （路透）
深圳地鐵集團收緊借款條件，萬科美元債3日大跌。圖為萬科一處建築工地。 （路透）

受到國有股東收緊借款的影響，中國房地產企業龍頭萬科的美元債盤中大跌。

根據彭博社彙編的報價，3日萬科2029年11月到期、票息3.5%的美元債跌11.5美分至每美元48.3美分，為2019年11月發行以來的最大單日跌幅。

萬科2日公告，萬科已與第一大股東深圳地鐵集團有限公司簽署《關於股東借款及資產擔保的框架協議》，約定從2025年以來至萬科2025年度股東會召開日為止期間，深鐵集團向萬科提供不超過人民幣220億元。

如果萬科未能遵守，深圳地鐵有權要求立即償還這些貸款的本金和利息。從4月起，深圳地鐵向萬科發放的許多貸款並未要求資產質押，但最新的協議顯示深圳地鐵在領導層變動後對萬科的資金支持變得更加審慎。

據彭博社估算，截至10月30日，深圳地鐵已向萬科提供了人民幣291.3億元貸款，其中約七成此前未設抵押。

報導引述CreditSights新加坡亞洲策略主管曾竹君說，鑑於深圳地鐵今年向萬科提供了大量信貸和流動性支持，要求抵押是自然的。 「但鑑於萬科管理層出現大幅調整，我們不能想當然地認為深圳地鐵的資金支持會一如既往。」

萬科10月13日發佈公告，公司召開董事會會議，選舉深圳地鐵集團黨委副書記、董事、總經理黃力平為公司董事長，辛傑辭去董事長職務。

晨星公司地產分析師則指出，相信深圳地鐵仍會繼續支持萬科，但可能會更嚴格控制每筆貸款的規模，放貸也將更加規範。

10月12日傳出萬科集團董事長、先前被視為「救火隊長」的深圳地鐵集團董事長辛杰，已於9月18日被紀檢部門帶走調查，截至今天仍杳無音訊，失聯已達24天，原因目前不詳，引起不少議論及揣測。

在被帶走之前，辛杰除擔任萬科集團董事長外，還兼任深圳地鐵集團董事長兼中共黨委書記。而深圳地鐵集團目前是萬科集團的最大股東。

深圳 地鐵 資產

延伸閱讀

降息趨勢明確！法人解析「受惠標的」：這類債券可賺收益與價差

高股息熱潮之所以引爆跟0056沒什麼關係？達人：是00919於2022年重押長榮

布局債券基金正逢其時

Fed 重啟降息效應 九檔債券 ETF 價量齊揚 長短債受青睞

相關新聞

持澳洲簽證大陸公民 可免簽入境紐西蘭

自11月3日起，持有效澳洲簽證並從澳洲入境的中國人，可免簽入境紐西蘭。

深鐵集團收緊借款條件 萬科債券大跌

受到國有股東收緊借款的影響，中國房地產企業龍頭萬科的美元債盤中大跌。

美媒：美高關稅未令中重組經濟結構 北京反降低依賴美半導體

川習會後雖然美中貿易戰暫時休戰，但華爾街日報報導，美國多年來希望中國重組其經濟結構，減少出口及增加國內消費的目標並沒達到...

美媒：北京囤油 意外助穩全球油價

美國華爾街日報近日報導，中國已花費數月時間快速充實石油儲備，這一行動不僅有助於中國應對潛在的能源供應中斷風險，還意外幫助...

2023年百家門店 香港華潤旗下超市U購Select本月剩4間

香港結業潮持續，成立於2015年的華潤集團旗下超級市場「U購Select」，2023年全港分店約100間，但截至今年10...

上海進博會5日登場 美國企業參展面積連續7年第一

新華社報導，大陸商務部新聞發言人何亞東3日宣布，第八屆中國國際進口博覽會將於11月5至10日在上海舉辦，大陸國務院總理李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。