深鐵集團收緊借款條件 萬科債券大跌

受到國有股東收緊借款的影響，中國房地產企業龍頭萬科的美元債盤中大跌。

根據彭博社彙編的報價，3日萬科2029年11月到期、票息3.5%的美元債跌11.5美分至每美元48.3美分，為2019年11月發行以來的最大單日跌幅。

萬科2日公告，萬科已與第一大股東深圳市地鐵集團有限公司簽署《關於股東借款及資產擔保的框架協議》，約定從2025年以來至萬科2025年度股東會召開日為止期間，深鐵集團向萬科提供不超過人民幣220億元。

如果萬科未能遵守，深圳地鐵有權要求立即償還這些貸款的本金和利息。從4月起，深圳地鐵向萬科發放的許多貸款並未要求資產質押，但最新的協議顯示深圳地鐵在領導層變動後對萬科的資金支持變得更加審慎。

據彭博社估算，截至10月30日，深圳地鐵已向萬科提供了人民幣291.3億元貸款，其中約七成此前未設抵押。

報導引述CreditSights新加坡亞洲策略主管曾竹君說，鑑於深圳地鐵今年向萬科提供了大量信貸和流動性支持，要求抵押是自然的。 「但鑑於萬科管理層出現大幅調整，我們不能想當然地認為深圳地鐵的資金支持會一如既往。」

萬科10月13日發佈公告，公司召開董事會會議，選舉深圳地鐵集團黨委副書記、董事、總經理黃力平為公司董事長，辛傑辭去董事長職務。

晨星公司地產分析師則指出，相信深圳地鐵仍會繼續支持萬科，但可能會更嚴格控制每筆貸款的規模，放貸也將更加規範。

10月12日傳出萬科集團董事長、先前被視為「救火隊長」的深圳地鐵集團董事長辛杰，已於9月18日被紀檢部門帶走調查，截至今天仍杳無音訊，失聯已達24天，原因目前不詳，引起不少議論及揣測。

在被帶走之前，辛杰除擔任萬科集團董事長外，還兼任深圳地鐵集團董事長兼中共黨委書記。而深圳地鐵集團目前是萬科集團的最大股東。