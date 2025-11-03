陸學者：賴清德強調與美西是「民主價值同盟」已沒用了

日前「川習會」上，中美未提台灣問題引起討論，對於美國總統川普「2.0」時期，清華大學公共管理學院教授、台灣研究院院長巫永平今天受訪解讀，川普現在打「台灣牌」出現三變化，分別體現在價值觀、供應鏈移轉和戰略需要上，若能將之轉化為對中方的「有利條件」，讓美國相信支持大陸對台「和平統一」，對美國是有利的，就可成為大陸塑造國家統一大勢的重要外部組成部分。

巫永平3日在北京清華大學出席「全球視野下的中國抗戰」國際學術研討會，在「台灣的抗日運動」分組會議發言後，接受媒體群訪。

對於美國打「台灣牌」，巫永平坦言，美國視中國大陸為最大競爭對手，而台灣問題是中方核心利益，因此「他們覺得這張牌是有用的」，近幾屆政府都沒有改變，例如川普第一任期，到拜登任內還「強化了」。因此在川普第二任期，美國用「台灣牌」來對付中國大陸的本質仍然不變。

但巫永平解讀，川普上台以來，有幾點看法和拜登不同，一是「川普不認為價值觀有那麼重要」，例如過去一年多，賴清德強調台灣與美西方是所謂「民主價值同盟」，要團結對抗所謂威權，這個說法過去是有效的，現在就沒有作用了；二是在供應鏈上，川普更強化把台灣晶片產業移到美國，這將使台灣在供應鏈安全問題上失去意義。

戰略需要方面，巫永平說，美國近年持續進行「戰略收縮」，如果認為第一島鏈不再那麼重要、守不住，那「台灣的戰略意義就越來越小」。

在此之下，巫永平認為，大陸要認真研究這些新現象，轉化為塑造國家統一大勢的有利條件，讓美國理解到支持大陸和平統一對其有利，而「台獨」是有損美國利益的。他舉例，2023年大陸國家主席習近平與時任美國總統拜登見面時，提出讓美國支持大陸和平統一，「這僅僅是個開始」，未來隨美國在台灣問題上的形勢變化，將成為大陸塑造國家統一大勢的重要外部組成部分。

巫永平在受訪時還提到，隨世界進入多極化、多元化發展的新階段，美國認為國際體系對其不利，就開始破壞體系，「所以我們說全球舊的秩序正在瓦解，新的秩序正在形成」，但有一點是可以確定的，新的秩序應該是多元、多級的，由很多力量共同維持的，而中國大陸會扮演重要角色。

對於大陸今年強調所謂「三個八十周年」，在國際上強化「一中原則」，巫永平說，近幾年台灣「台獨」勢力和部分美國勢力，去推動所謂的「台灣地位未定論」，挑戰聯大2758號決議，但另一方面，國際社會上堅持、承認「一中原則」的國家數量在增加，相信隨著大陸紀念「三個八十周年」、中國綜合國力增加，會讓國際社會進一步認識到，中國大陸解決台灣問題、實現國家統一，是誰也阻擋不了的事情，越來越多國家會認為，與其阻撓，不如去支持這一過程（統一）。

巫永平說，讓國際社會越來越理解、尊重、支持中國大陸的統一事業，對解決台灣問題是有幫助的，「這個趨勢正在形成中」。