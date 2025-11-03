中國10月RatingDog製造業PMI回落至50.6 低於預期

RatingDog/標普公布，中國大陸10月經季節性調整的製造業採購經理指數（PMI）降至50.6，低於市場預期的50.9。上月為51.2，創六個月高點。

據香港信報報導，雖然內需改善，企業也積極促銷，支撐新業務量連續五個月保持增長，但外需疲弱，拖累整體增速。其中新出口訂單出現5月後最顯著降幅，受訪企業表示這與貿易波動加劇有關。

貿易不確定因素加劇，也導致製造商擔心增長前景，10月業界樂觀度下降。展望未來一年的生產前景，企業樂觀度為六個月來最低。不過，整體預期仍保持樂觀，企業希望產品開發和業務拓展計劃能在未來12個月提振銷售。

同時，新業務量持續增加，促進製造業用工在10月恢復增長，增長率雖不大，但已是逾兩年來最高記錄。中國製造商普遍表示，增加人手是為了應對當前工作量。產能雖有擴張，但積壓業務量仍持續上升。

RatingDog創始人姚煜表示，整體來看，10月RatingDog中國製造業PMI擴張態勢總體放緩，各分項中，僅從業人員指數月比上行，其餘指標均出現不同程度回落。近期中國政策主線聚焦「十五五」規劃，後續穩經濟、促內需的政策有望陸續出台，或將對PMI指數形成一定支撐。