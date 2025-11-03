55歲王道席調任湖南 此前身兼兩部副部長

10月18日，鄭麗文當選中國國民黨新任黨主席，中國共產黨總書記習近平致賀電，鄭麗文並回電，形成近期罕見的兩岸政黨互動，對兩岸關係的影響，或從賀電的用字遣詞當中，可看出不少端倪。近40年來的國共賀電互動之間，有怎樣的變化，折射了當下不同的時代背景？

2025-11-03 07:00