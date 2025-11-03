促進兩岸交流 台灣民眾赴陸可辦落地簽的口岸增至100個

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
本月20日起，台灣民眾將可在中國大陸100個口岸辦理入境落地簽。圖為福建平潭澳前客滾碼頭為台灣民眾辦理落地簽的服務窗口。（中新社）
大陸國家移民管理局3日公告，為支持擴大開放、服務高質量發展，推出10項出入境管理新措施，包括11月20日起，增加天津港等42個口岸出入境管理機構為未持有效出入境證件的台胞辦理一次有效台灣居民來往大陸通行證，可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證口岸將增至100個。

另，本月5日起，實施大陸居民申辦往來台灣探親簽註「全國通辦」。大陸居民擬往來台灣地區探親的，可向大陸全國任意一個縣級以上公安機關出入境管理機構提交探親簽註申請，申辦手續與戶籍地一致。

據悉，過去大陸民眾若要申辦來台探親簽註，只能向國家移民管理局委託的縣級以上公安機關出入境管理機構提出申請。

大陸國台辦發言人陳斌華在10月15日例行記者會上已預告，為進一步擴大開放，讓台灣同胞來大陸更加便利和安全，大陸有關部門近期會將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。屆時，台胞無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國赴大陸，都可以在這些口岸落地申請辦理一次有效台胞證入境。

陳斌華當時說，「『兩岸一家親』，台灣同胞是我們的骨肉天親。我們始終重視聽取台胞的意見建議。出台上述政策，就是致力為台灣居民來往大陸創造更加開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力兩岸關係和平發展、融合發展行穩致遠，守護兩岸同胞共同利益和福祉。」

根據大陸國家移民管理局官網公告，大陸將實施的其餘出入境新措施還包括：11月5日起，擴大往來港澳人才簽註政策試點實施範圍；在部分與港澳台通航通行口岸推廣應用智能通關，在上海虹橋機場、廈門高崎機場等12個口岸推廣應用「刷臉」智能通關。

支持促進河套深港科技創新合作區深圳員區生產要素高效跨境流動；擴大24小時直接過境免辦查驗手續口岸範圍；增加廣州琶洲客運港、橫琴等五個口岸為240小時過境免簽政策適用入境口岸，適用240小時過境免簽的入境口岸總數由60個增加至65個。

將自11月20日起實施的新措施有：新增河北石家莊、廣西南寧等30個城市為大陸居民換發補發出入境證件「全程網辦」試點城市；  為持探親簽註往來港澳地區的大陸居民在港澳地區續辦同類型探親簽註提供便利；實施外國人入境卡網上填報。

大陸國家移民管理局表示，這10項措施是國家移民管理局深入學習貫策中共二十屆四中全會精神，支持擴大開放服務經濟社會發展的創新舉措。國家移民管理局將不斷深化移民管理服務改革創新，全力促進高水平開放，服務高質量發展，為加快構建新發展格局貢獻更大移民管理力量。

