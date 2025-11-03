陸空中Taxi 2030年有望商業化
大陸機構發布低空經濟產業相關報告指出，大陸低空經濟市場規模年增長率超過30%，在深圳、成都等城市形成初步集聚態勢。2030年有望實現低空載人出行的商業化運行。
綜合新京報、北京日報報導，《低空經濟藍皮書：低空經濟發展報告（2025）》11月1日發布。
報告稱，在數位經濟背景驅動下，低空載人出行與交通產業將呈現3個階段的發展趨勢：
第一階段是主流eVTOL產品的航時、航程較短，飛行速度較慢，適用於在部分景區觀光、空中遊覽等短途載客飛行；第二階段eVTOL所需的電池技術取得一定突破，電池能量密度和安全性得到提升，飛行器的續航能力顯著增強；第三階段eVTOL全自動飛行技術、緊急避障、降噪等關鍵技術更加成熟，飛行可靠性持續提升，「空中Taxi」時代或將到來，城市交通呈現立體分層格局。
目前大陸各城市也提出規畫布局低空經濟產業，比如深圳推出了《深圳市低空航空器起降設施布局規畫（2026-2035年）》，到2035年將科學布局與有序落地超1,500個起降點。這也是大陸全國首個針對低空航空器起降設施的市級專項規畫。
