京企自動駕駛 加速駛向全球

賓士在北京街頭的自動駕駛汽車正在加速「駛」向全球更多地方。近日，北京自動駕駛企業文遠知行、小馬智行相繼公布最新消息：前者拿下比利時首張自動駕駛牌照，後者與新加坡最大計程車公司合作部署自動駕駛車輛。在經歷了多年布局和測試後，自動駕駛正成為北京科技企業出海的新名片。

比利時魯汶市中心，一輛沒有方向盤的無人駕駛小巴平穩地穿梭在多個交通樞紐之間，而這款小巴與北京城市副中心三大文化建築外接駁市民來往的車是同款。

「從小巴運抵比利時並開展路試籌備工作，到拿下比利時首張聯邦級別L4級自動駕駛測試牌照，前後耗時僅一周。」文遠知行的無人駕駛小巴車、清掃車、乘用車已經在北京測試多年，超大城市豐富的場景助其不斷成熟。目前，文遠知行成為全球唯一同時擁有7個國家自動駕駛牌照的科技公司，覆蓋中國、比利時、法國、阿聯、沙烏地阿拉伯、新加坡和美國。

另一家北京自動駕駛企業小馬智行則正式進入新加坡市場，與新加坡最大計程車公司合作在當地部署自動駕駛車輛和相關服務，補充交通運力，改善當地夜間司機短缺導致的供給不足問題。

落地新加坡前，小馬智行自動駕駛乘用車剛駛上卡達街頭。當地夏季氣溫常超過45攝氏度，沙塵暴頻發，日照強烈，這對自動駕駛感測器性能、導航精度和車輛冷卻系統等提出了更高要求。

小馬智行車輛採用多感測器融合方案，整合高性能雷射雷達、毫米波雷達和攝像頭等感測器，以360度全向全場景無盲區感知，及自清潔感測器，有效應對惡劣天氣和環境，從而破解了自動駕駛技術出海「水土不服」的問題。

資料顯示，小馬智行在全球自動駕駛測試里程已超過5000萬公里，全球布局版圖已覆蓋美國、新加坡、韓國、阿聯、卡達、盧森堡等。