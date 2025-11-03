快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

台商利潤分配重點分析

經濟日報／ 張勇（富拉凱投資銀行資深財務顧問）

台商在分配利潤前須注意金流及納稅時間點。

台商在分配設立於大陸的公司利潤時，要注意多長時間內必須將利潤真實分配完畢，和何時須代扣代繳境外股東的預提所得稅。

一、利潤匯出境外的時限規定

利潤匯出的最終時限因企業類型存在差異，上市公司與一般企業（非上市公司）需分別遵循不同的法規。

1、上市公司法定時限為二個月

根據《上市公司章程指引》及相關證券交易所上市規則，上市公司股東大會審議通過利潤分配方案後，董事會須在二個月內完成股利派發。2024年7月1日實施的新《公司法》，亦同步明確為二個月時限，與上市公司監管規則有效銜接，強化時限要求的統一性。

2、一般企業法定時限為六個月

之前大陸法律未對企業利潤分配的最晚支付期限作出規定；但新《公司法》實施後，明確要求非上市公司在股東會或董事會作出利潤分配決議後的六個月內完成款項支付。

若董事會逾期未分配，股東可起訴要求履行分配義務，並主張逾期利息損失（需證明實際損失）。若因不可抗力導致遲延，需在10日內公告並申請延期，最長不超過一個月。‌因此，未上市的大陸台資企業在決定利潤分配前，就需先做好資金規劃。

二、繳稅時點的政策演變與現行規則

大陸台資企業向境外分配利潤，隨著稅收政策改變，境外股東納稅義務發生時點也有所不同。

第一階段：以「實際支付時扣繳」為原則，存在執行爭議

根據《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發〔2009〕3號），企業向非居民企業股東支付或到期應支付相關所得時，需依法扣繳預提所得稅。此階段爭議焦點為「到期應支付」是否為利潤分配決議日，「到期應支付」通常指向計入成本或費用的應付款項，而利潤分配不屬於成本或費用範疇，所以台資企業利潤分配在實務中都是遵循「實際支付時扣繳」原則。

第二階段：以「利潤分配決議之日」為繳稅時點

根據《關於非居民企業所得稅管理若干問題的公告》（稅務總局2011年第24號），台資企業應自作出利潤分配決議之日起，履行企業所得稅代扣代繳義務；若實際支付時間早於利潤分配決議日，則需在實際支付時完成稅款扣繳。

通常情況下，企業不會在未形成利潤分配決議前支付股息，因此該階段納稅時點以利潤分配決議日為準，企業需在決議作出後7日內完成代扣代繳預提所得稅。此前部分台資企業因未及時關注政策調整、未按決議日履行扣繳義務，最終產生滯納金。

第三階段：明確「實際支付時扣繳」為現行納稅時點

根據《關於非居民企業所得稅源泉扣繳有關問題的公告》（稅務總局2017年第37號），非居民企業取得股息、紅利等權益性投資收益時，相關稅款的扣繳義務發生時間被明確界定為實際支付之日。該公告針對股息、紅利的納稅時點作出清晰界定，正式確立「以實際支付日為納稅義務發生時間」的原則，解決了此前階段的執行爭議，為企業提供了明確的操作依據。

結論是，台商在進行利潤分配時，需準確把握「實際支付日為納稅時點」的現行規則，既要結合利潤匯出的法定時限，預先做好資金調度，也要確保在規定期限內完成款項匯出，並按稅務時點要求履行扣繳義務，避免因時限或繳稅問題引發稅務風險。

 (本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

上市公司 公司法 繳稅

延伸閱讀

安世母公司聞泰科技總裁換人

安世之亂有新進展！母公司聞泰科技宣布換帥 沈新佳任總裁

企業跨國繳稅 留意三眉角

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

相關新聞

陸股洗牌 電子業市值稱冠…投資人轉抱高「含科量」金雞

大陸上市公司科技含量進一步提高，截至今年第3季末，全市場總市值達人民幣107.32兆元，其中電子行業位列第一，市值規模首...

受惠晶圓廠擴產、國貨替代推進 陸半導體設備廠業績爆發

大陸科創板半導體設備板塊整體業績持續增長，其中，中微公司第3季營收規模居首，拓荊科技增速領先。機構分析，板塊普遍受惠於晶...

陸百城二手房價跌跌不休 新屋價格上漲2.6%

研究機構中指研究院昨（1）日發布的數據顯示，今年10月，大陸主要城市仍維持新建住宅價格總體上漲、二手住宅價格下跌態勢。分...

京企自動駕駛 加速駛向全球

賓士在北京街頭的自動駕駛汽車正在加速「駛」向全球更多地方。近日，北京自動駕駛企業文遠知行、小馬智行相繼公布最新消息：前者...

陸上市電子業市值 超越銀行業

中國上市公司協會1日發布中國上市公司2025年3季報經營業績報告顯示，上市公司科技含量進一步提高，市場總市值達人民幣10...

陸空中Taxi 2030年有望商業化

大陸機構發布低空經濟產業相關報告指出，大陸低空經濟市場規模年增長率超過30%，在深圳、成都等城市形成初步集聚態勢。203...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。