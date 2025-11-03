陸Q3上市房企41家虧損
大陸77家A股上市房企2025年第3季財報顯示，共計有41家房企出現虧損，虧損總規模合計為人民幣872億元，分析指出，上市房企業績表現持續虧損，與低利潤項目集中結算有關，也與市場調整其資產減值準備等因素有關。
第一財經報導，WIND數據顯示，從業績表現看，前三季77家房企營業收入總規模為人民幣9,733億元，其中，共計41家房企出現虧損，占比超過五成。
淨虧損規模較大的企業包括萬科、華夏幸福、信達地產等。其中，萬科今年前三季實現營業收入人民幣1,613.9億元，歸屬上市公司股東淨虧損為人民幣280.2億元，其中，第3季淨虧損人民幣160.69億元。虧損擴大原因包括開發業務結算規模下滑、毛利率仍處低位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言