陸Q3上市房企41家虧損

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸77家A股上市房企2025年第3季財報顯示，共計有41家房企出現虧損，虧損總規模合計為人民幣872億元，分析指出，上市房企業績表現持續虧損，與低利潤項目集中結算有關，也與市場調整其資產減值準備等因素有關。

第一財經報導，WIND數據顯示，從業績表現看，前三季77家房企營業收入總規模為人民幣9,733億元，其中，共計41家房企出現虧損，占比超過五成。

淨虧損規模較大的企業包括萬科、華夏幸福、信達地產等。其中，萬科今年前三季實現營業收入人民幣1,613.9億元，歸屬上市公司股東淨虧損為人民幣280.2億元，其中，第3季淨虧損人民幣160.69億元。虧損擴大原因包括開發業務結算規模下滑、毛利率仍處低位。

相關新聞

陸股洗牌 電子業市值稱冠…投資人轉抱高「含科量」金雞

大陸上市公司科技含量進一步提高，截至今年第3季末，全市場總市值達人民幣107.32兆元，其中電子行業位列第一，市值規模首...

受惠晶圓廠擴產、國貨替代推進 陸半導體設備廠業績爆發

大陸科創板半導體設備板塊整體業績持續增長，其中，中微公司第3季營收規模居首，拓荊科技增速領先。機構分析，板塊普遍受惠於晶...

陸百城二手房價跌跌不休 新屋價格上漲2.6%

研究機構中指研究院昨（1）日發布的數據顯示，今年10月，大陸主要城市仍維持新建住宅價格總體上漲、二手住宅價格下跌態勢。分...

京企自動駕駛 加速駛向全球

賓士在北京街頭的自動駕駛汽車正在加速「駛」向全球更多地方。近日，北京自動駕駛企業文遠知行、小馬智行相繼公布最新消息：前者...

陸上市電子業市值 超越銀行業

中國上市公司協會1日發布中國上市公司2025年3季報經營業績報告顯示，上市公司科技含量進一步提高，市場總市值達人民幣10...

陸空中Taxi 2030年有望商業化

大陸機構發布低空經濟產業相關報告指出，大陸低空經濟市場規模年增長率超過30%，在深圳、成都等城市形成初步集聚態勢。203...

