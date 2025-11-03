大陸今年房市金九銀十收官 二手房價格跌勢 還沒停

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸今年房市「金九銀十」正式收官，從價格來看，大陸全國市場延續新房微漲、二手房持續調整的「冰火二重天」態勢。 新華社
大陸今年房市「金九銀十」正式收官，從價格來看，大陸全國市場延續新房微漲、二手房持續調整的「冰火二重天」態勢。中指研究院報告指出，在高掛牌量及預期偏弱影響下，大陸二手房價格下行壓力仍較大，「以價換量」態勢延續。

中指研究院報告顯示，百城二手房10月均價為每平方公尺人民幣13,268元（每坪約新台幣19萬元），按月及按年跌幅均較前月擴大，分別跌0.84%和7.6%；新房部分，10月百城新房均價每平方公尺16,973元（每坪約新台幣24.3萬元），多家房企借助十一假期推出優質改善項目，帶動新房價格月增率保持結構性上漲，按月及按年分別漲0.28%和2.67%。

城市分化狀態仍持續，中指研究院監測數據顯示，10月，上海、成都、南京等核心城市推盤積極性有所提升，一二線城市價格按年、按月均上漲，三四線城市更多以消化現有庫存為主，按年、按月均下跌。百城二手房價格在高掛牌量及預期偏弱影響下，價格下行壓力仍較大。

中指研究院認為，從市場趨勢看，年末房企將進入業績衝刺階段，核心城市新增供應增加有望對新房銷售形成一定支撐，二手房成交量預計延續溫和修復狀態。

