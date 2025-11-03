快訊

陸股洗牌 電子業市值稱冠…投資人轉抱高「含科量」金雞

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
陸上市公司總市值達人民幣107.32兆元，其中電子行業位列第一，市值規模超過銀行業。 新華社
大陸上市公司科技含量進一步提高，截至今年第3季末，全市場總市值達人民幣107.32兆元，其中電子行業位列第一，市值規模首度超過銀行業，占比12.42%，較年初提升近三個百分點。

中國上市公司協會最新報告顯示，今年前三季，大陸上市公司合計實現營業收入人民幣53.46兆元，淨利人民幣4.7兆元，分別年增1.36%、5.5%。

分季度看，第3季上市公司營收、淨利分別按年增長3.82%、11.45%；按季來看，分別增長2.4%、14.12%，增速較上半年顯著提升，呈現逐季好轉態勢。

截至2025年10月，大陸上市公司中，電子行業總市值達人民幣13.6兆元（約新台幣58.8兆元），而銀行業總市值約人民幣11.5兆元（約新台幣49.7兆元）。

分析指出，電子行業成為大陸資本市場市值最高的產業，這一轉變不僅僅是數字上的變化，更反映了大陸經濟結構的深層變革。投資人從青睞「大而穩」的銀行股轉向追求高「含科量」的電子股，這一投資者偏好的變化是必然選擇。

科技產業全面崛起，「十四五」期間，大陸資本市場結構經歷深刻變革。截至2025年第3季，戰略性新興行業上市公司家數占比從42.6%升至52.3%，首次占據半壁江山。

以電子、通信、電力設備、汽車、醫藥生物等為代表的科技產業上市公司總市值占比從「十三五」末的40.5%提升至49.2%，逼近五成。同期，金融與地產行業總市值占比則由19.7%下降至17.2%。

從產業別觀察，今年前三季受到文生視頻模型加速迭代，AI數據存儲需求擴張等影響，存儲（記憶體）晶片產業上市公司營收增長16.08%，淨利增長26.44%；全固態電池技術取得重大突破，新能源汽車續航能力有望躍升，兩產業上市公司營收增速超10%，淨利增速超20%；全球資源貿易擾動因素增多，超硬材料、稀土等核心產業營收增長10.48%、7.11%。

在研發投入上，前三季上市公司合計研發投入人民幣1.16兆元，年增3.88%，增速較上半年提升0.23個百分點，其中168家公司研發投入逾人民幣十億。

