陸股洗牌 電子業市值稱冠…投資人轉抱高「含科量」金雞
大陸上市公司科技含量進一步提高，截至今年第3季末，全市場總市值達人民幣107.32兆元，其中電子行業位列第一，市值規模首度超過銀行業，占比12.42%，較年初提升近三個百分點。
中國上市公司協會最新報告顯示，今年前三季，大陸上市公司合計實現營業收入人民幣53.46兆元，淨利人民幣4.7兆元，分別年增1.36%、5.5%。
分季度看，第3季上市公司營收、淨利分別按年增長3.82%、11.45%；按季來看，分別增長2.4%、14.12%，增速較上半年顯著提升，呈現逐季好轉態勢。
截至2025年10月，大陸上市公司中，電子行業總市值達人民幣13.6兆元（約新台幣58.8兆元），而銀行業總市值約人民幣11.5兆元（約新台幣49.7兆元）。
分析指出，電子行業成為大陸資本市場市值最高的產業，這一轉變不僅僅是數字上的變化，更反映了大陸經濟結構的深層變革。投資人從青睞「大而穩」的銀行股轉向追求高「含科量」的電子股，這一投資者偏好的變化是必然選擇。
科技產業全面崛起，「十四五」期間，大陸資本市場結構經歷深刻變革。截至2025年第3季，戰略性新興行業上市公司家數占比從42.6%升至52.3%，首次占據半壁江山。
以電子、通信、電力設備、汽車、醫藥生物等為代表的科技產業上市公司總市值占比從「十三五」末的40.5%提升至49.2%，逼近五成。同期，金融與地產行業總市值占比則由19.7%下降至17.2%。
從產業別觀察，今年前三季受到文生視頻模型加速迭代，AI數據存儲需求擴張等影響，存儲（記憶體）晶片產業上市公司營收增長16.08%，淨利增長26.44%；全固態電池技術取得重大突破，新能源汽車續航能力有望躍升，兩產業上市公司營收增速超10%，淨利增速超20%；全球資源貿易擾動因素增多，超硬材料、稀土等核心產業營收增長10.48%、7.11%。
在研發投入上，前三季上市公司合計研發投入人民幣1.16兆元，年增3.88%，增速較上半年提升0.23個百分點，其中168家公司研發投入逾人民幣十億。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言