「以價換量」態勢持續！陸10月二手房年跌7.6% 跌幅擴大

大陸今年樓市「金九銀十」正式收官，從價格來看，大陸全國市場延續新房微漲、二手房持續調整的「冰火二重天」態勢。中指研究院報告指出，在高掛牌量及預期偏弱影響下，大陸二手房價格下行壓力仍較大，「以價換量」態勢延續。

中指研究院報告顯示，百城二手房10月均價為每平方公尺人民幣13,268元，按月及按年跌幅均較前月擴大，分別跌0.84%和7.6%；新房部分，10月百城新房均價為每平方公尺16,973元，多家房企借助十一假期推出優質改善項目，帶動新房價格月增率保持結構性上漲，按月及按年分別漲0.28%和2.67%。

城市分化狀態仍持續，中指研究院監測數據顯示，10月，上海、成都、南京等核心城市推盤積極性有所提升，一二線城市價格年增、月增均上漲，三四線城市更多以消化現有庫存為主，年增、月增均下跌。百城二手房價格在高掛牌量及預期偏弱影響下，二手房價格下行壓力仍較大。

展望後市，中指研究院認為，從市場趨勢來看，年末房企將進入業績衝刺階段，核心城市新增供應增加有望對新房銷售形成一定支撐，二手房成交量預計延續溫和修復狀態，但短期價格或繼續承壓。值得關注的是，第4季市場高數效應開始顯現，10月重點城市新房及二手房銷售量年增率已出現較明顯回落，預計年末市場仍面臨一定壓力。

為了推動房市止跌回穩，大陸地方政府持續推動政策。經濟日報報導，據中指研究院監測，截至10月28日，今年有超200個省市縣出台政策超510條。由於當前多數城市已放開限制性政策，政策優化頻次有所放緩，第3季出台政策超120條，較第2季的175條有所降低。專家預計，第4季政策將持續圍繞穩定預期、激活需求、優化供給落實支持舉措。