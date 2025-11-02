大陸明年將第三度承辦APEC峰會 這次為何選深圳？

大陸國家主席習近平1日出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議東道主交接環節，宣布中國將於明年11月在廣東省深圳市舉辦亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議。深圳成為繼上海、北京之後，中國第三個承辦APEC會議的城市。但為何是深圳？

對此，央視報導，習近平1日指出，深圳地處太平洋沿岸，幾十年間從一個落後的小漁村發展成為現代化國際大都市，是中國人民創造的世界發展史上的一個奇跡，也是中國堅定不移奉行互利共贏開放戰略的重要窗口。

據了解，深圳是國務院批復認定的全國性經濟中心、國家創新型城市，以及國際性綜合交通樞紐城市、對外開放門戶。據全球化與世界城市研究網絡（GaWC）的2024年世界城市排名，深圳是排名全球第30位的世界一線城市。深圳的經濟總量已連續多年穩居大陸全國第三，城市基礎設施完善發達。中國大陸三個承辦APEC會議的城市（滬京深），承辦順序正好跟GDP排序一致。

深圳目前軟、硬實力兼具，尤其硬實力的科技發展，深圳是世界知名的改革創新之城，還是華為、騰訊、大疆等世界級科技公司的誕生地，「深圳造」科技產品暢銷全球。深圳在PCT國際專利申請量連續21年居全國城市首位，研發投入強度躋身世界創新城市第一方陣。被外媒稱為「中國矽谷」，近年在新能源汽車、新型儲能、低空經濟等前沿領域，又打造出高質量發展的「新引擎」。

軟實力方面，深圳近年國際化程度及國際交往經驗提升，深圳市委外辦數據顯示，僅2023年至今年6月，就有包括25位外國國家元首和政府首腦在內的1081批重要外賓團組訪深。此外，自2018年以來，APEC中小企業工商論壇就多次在深圳舉辦。

2001年，APEC會議首度在中國上海承辦。會議通過《上海共識》；2014年，APEC會議在北京舉行，聚焦區域經濟一體化、創新增長和互聯互通等議題。明年於深圳聚焦的議題受到關注。

深圳市統計局數據顯示，前三季全市地區生產總值人民幣2.78兆元，按不變價格計算，年增5.5%。其中，前三季規模以上工業增加值增長5.0%，雖較去年同期的10.2%明顯回落，但今年以來呈逐季改善態勢。壓力較大的是投資，前三季深圳全市固定資產投資年減17.4%，比上半年降幅擴大了6.5個百分點，而去年同期是增長4.7%。

第一財經報導，作為中國數一數二的外向型經濟大市深圳，近年在貿易戰等不確定性因素下對經濟造成直接衝擊。前三季深圳規模以上工業增加值、進出口總額、固定資產投資額等重要指標的增速均顯著下滑。承辦APEC會議對深圳而言，既是考驗，更是機遇。深圳借此可以有效拉動投資，擴大內需，同時進一步拓展外貿市場。