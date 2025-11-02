快訊

業界憂斷供 安世中國保證庫存至少能滿足年底前需求

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
安世中國最新公告強調，已建立充足的成品與在製品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求。（路透）
安世中國最新公告強調，已建立充足的成品與在製品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求。（路透）

安世半導體風波仍在燃燒，業界憂慮供應鏈面對斷供，安世中國最新公告強調，已建立充足的成品與在製品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠。

安世中國2日凌晨發布致客戶公告函稱，荷蘭安世半導體單方面決定自2025年10月26日起停止向位於東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應晶圓。目前公司庫存充足能夠滿足客戶至年底乃至更長時間的訂單需求。

路透此前報導，由安世半導體臨時首席執行官蒂爾格簽署的致客戶信函顯示，該公司於10月26日暫停向東莞市的工廠供貨，指這是由「當地管理層近期未能履行約定的合約付款條款直接導致」。

對此，安世中國稱，荷蘭安世半導體提出的所謂「當地管理層近期未能遵守約定的合約付款條件」的斷供理由，完全是無中生有，惡意抹黑安世中國管理層。

公告稱，荷蘭安世半導體目前欠付ATGD的貨款高達人民幣10億元。 荷蘭安世半導體相關管理層在決策過程中嚴重失職失責，將個人利益凌駕於公司整體利益之上，嚴重違背職業操守和公司治理要求，由此給公司、廣大員工造成的損失，應依法承擔責任。

安世中國稱，「為確保供應的長期性與韌性，我們已積極啟動多套預案，正在加緊驗證新的晶圓產能。公司對在短期內完成驗證、並自明年起無縫銜接滿足所有客戶需求充滿信心。」

荷蘭政府9月底以「國家安全」為由，對安世半導體實施全球運營凍結;中方迅速做出回應，10月4日，中國商務部發佈出口管制公告，禁止安世半導體中國及其分包商出口在中國生產的特定成品部件和子組件，該禁令直接導致全球汽車供應鏈產生斷供危機，大陸商務部1日稱，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免，安世風波導致的全球汽車業供應鏈危機已有轉機。

安世半導體母公司聞泰科技10月30日晚間公告新的人事異動，宣布聘任上市公司副總裁職務、安世半導體CEO辦公室首席事務官沈新佳為公司總裁。

半導體 荷蘭 客戶

