大陸機器人三強 競相衝刺IPO

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸人形機器人資本化再加速。宇樹、樂聚、智元三家人形機器人龍頭企業，在相近的時點競相啟動IPO衝刺，是人形機器人行業走向資本市場的重要指標。分析師認為，隨著技術趨於收斂、資本回歸理性，人形機器人企業面若能嚴控成本及規模化量產，就能受到市場青睞。

科創板日報報導，大陸證監會網站信息，樂聚機器人近日獲上市輔導備案登記，擬在A股IPO。就在上周，該公司宣布完成人民幣15億元規模的Pre-IPO輪融資，並透露IPO計畫推進中的消息。

而幾乎同一時間，宇樹科技完成更名、創辦人王興興職務變更為公司董事長的消息，也引發了關注，這被認為是宇樹IPO推進的重要節點。

智元的IPO計畫雖然仍存在不確定性，但從反向收購上緯新材等激進的資本動作開始，就一直被外界認為正在積極爭奪成為「人形機器人第一股」。

同期展開IPO競速的三家人形機器人企業，誕生於兩輪不同的機器人熱潮中。宇樹科技與樂聚機器人均成立於2016年，智元機器人成立的2023年。這輪機器人熱的直接驅動因素是人工智慧，具身智慧和人形機器人開始成為機器人領域的焦點。疊加政策的鼓勵和催化，一批人形機器人企業應運而生，資本也開始迅速在風口聚攏。

多名長期關注機器人賽道的投資人及行業創業者表示，在本體環節，宇樹科技已處於行業第一梯隊，在伺服電機、關節模組、動力系統等核心環節形成了深厚積累，並用動力學控制演算法實現四足機器人和人形機器人的複雜動態平衡、跑跳等高難度動作，這些長處構成了宇樹在成本優化和規模量產的基礎。

今年6月，宇樹科技創始人王興興在夏季達沃斯論壇上表示，營收已超過人民幣10億元。另外今年3月，宇樹科技早期投資人趙楠曾表示，宇樹自2020年以來每年都保持盈利狀態。

人形機器人 IPO 規模

