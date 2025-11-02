預防被美卡脖子 陸大基金三期加碼光罩材料

預防光罩被卡脖子，大基金三期旗下國投集新向南通晶體認繳出資人民幣1億元（約新台幣4.3億元），持股25%。 南通晶體正透過深耕合成石英氣相沉積技術，加快推進高性能合成石英產業發展，助力光罩國產化。

大陸光罩基板目前仍依賴進口，美國康寧、德國賀利氏和日本信越等公司，幾乎壟斷產業需求供給。東興證券研報指出，高階光罩基版國產化率只有不到3%。

科創板日報報導，工商信息顯示，南通晶體發生工商變更，新增國家大基金三期旗下國投集新為股東，同時註冊資本由人民幣3億元增至人民幣4億元。

在今年9月，國投集新曾出現在拓荊鍵科融資計畫當中，當時計畫以不超過人民幣4.5億元認繳拓荊鍵科新增註冊資本人民幣192萬元。該交易完成後，國投集新對拓荊鍵科的出資額占本次增資後拓荊鍵科註冊資本的比例約12.7%。

與此同時，國投集新的新目標已經浮出「水面」，向南通晶體認繳出資人民幣1億元，持股25%。南通晶體因此成為國投集新今年公開完成的首個被投專案。

國投集新基金成立於2024年12月31日，出資額人民幣710.7億元，主要出資人是大基金三期，大股東為國家開發投資集團，實控人為國務院國資委。