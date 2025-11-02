大陸百城二手房價跌跌不休 新屋價格上漲2.6%

研究機構中指研究院昨（1）日發布的數據顯示，今年10月，大陸主要城市仍維持新建住宅價格總體上漲、二手住宅價格下跌態勢。分析指出，短期來看，二手房成交量有望維持一定規模，但短期價格或繼續承壓。

數據顯示，10月大陸百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣16,973元，月增0.28%，年增2.67%。從地區來看，杭州、合肥、成都、上海等城市新房價格月漲幅較大。

二手住宅方面，百城平均價格為每平方公尺人民幣13,268元，月減0.84%，跌幅較上月擴大0.1個百分點，年減7.6%。一線到四線城市二手住宅價格按月下跌的跌幅跟上月相比都有所擴大。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶表示，上海、成都、南京等核心城市保持較高供應規模，多家房企借助大陸十一假期推出優質改善項目，帶動百城新房價格按月保持結構性上漲，但市場整體表現較為平淡；二手住宅在高掛牌量及預期偏弱影響下，二手房價格下行壓力仍較大，「以價換量」態勢延續。

華爾街見聞指出，相較於新房市場，二手房市場整體的供需失衡更加明顯，新增掛牌量帶來的拋售壓力是二手房價格持續回落的原因。3月以來，二手房掛牌量迅速增加，二手房價格加速下跌。由於二手房價格調整相較於新房更加靈活，面對供需失衡的壓力，以價換量成為必然的選擇。

曹晶晶認為，短期房地產政策預計將繼續聚焦推動市場止跌回穩，長期則錨定推動行業向高質量發展轉型。從市場趨勢來看，年末房企將進入業績衝刺階段，核心城市新增供應增加有望對新房銷售形成一定支撐。

中指研究院指出，短期來看，二手房成交量也有望維持一定規模，但短期價格或繼續承壓。展望第4季，10月重點城市新房及二手房銷售量回落較明顯，預計年底銷售量增速將維持低位運行。