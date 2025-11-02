安世母公司聞泰科技總裁換人
聞泰科技10月30日晚間宣布，董事會已全票通過聘任上市公司副總裁、安世半導體CEO辦公室首席事務官沈新佳為公司新任總裁。
公告指出，同意聘任沈新佳為公司總裁，任期與公司第十二屆董事會一致，本次職務變更後，沈新佳不再擔任公司副總裁職務，沈新佳具備相關任職資格，未受過監管機構處罰，且與公司主要股東及高管無關聯關係，截至公告日也未持有公司股份。
現年41歲的沈新佳，擁有華東政法大學法學學士學位及哥倫比亞大學法律碩士學位，具備中國大陸法律職業資格，擁有15年以上外企及上市公司法律顧問經驗，精通公司治理、合規風控、併購重組及跨境交易。
沈新佳曾任博世中國投資有限公司法律顧問，天合亞太有限公司亞太區高級法律顧問。2017年1月加入安世半導體，任亞太區法律負責人。2022年10月內部調任至聞泰科技擔任總法律顧問。2025年2月至今擔任安世半導體CEO辦公室首席事務官。2025年7月起擔任公司職工代表董事、副總裁。
