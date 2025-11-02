大陸安世半導體將恢復出貨 商務部擬對符合條件的出口予以豁免

大陸商務部昨（1）日就安世半導體相關問題表示，中國大陸將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。另外，路透報導，傳出美國白宮將宣布荷蘭晶片製造商安世半導體，在大陸的工廠將恢復出貨。

安世半導體的母公司是大陸晶片製造商聞泰科技，荷蘭政府9月30日以國家安全為由，動用塵封已久的1952年「商品供應法」強制接管安世半導體的資產，並撤換公司的大陸籍首席執行官。作為回應，大陸商務部10月4日宣布，禁止安世半導體從大陸出口特定成品零部件和元件。

大陸商務部昨天以答記者問的方式指出，荷蘭政府對企業內部事務的不當干預，導致目前全球產供鏈的混亂，中國作為負責任的大國，充分考慮國內國際產供鏈安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管機關聯繫，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

路透報導，美國一位知情人士告訴路透，白宮計劃宣布荷蘭晶片製造商安世半導體在中國的工廠將恢復出貨，這對全球汽車製造商來說是一個重要的提振，該公司在荷蘭生產大量半導體，這些半導體廣泛應用於汽車和消費性電子產品，但荷蘭生產的晶片約有70%在中國封裝，並主要銷售給經銷商。

香港南華早報報導，阿姆斯特丹上訴法院公開的法庭文件顯示，早在今年6月，美國官員就已向荷蘭表明立場，若安世半導體想從美國新變化的「實體清單」中獲得豁免，大陸籍首席執行官「必須被替換」。

安世半導體在10月底的一封致客戶的信中表示，公司已暫停向大陸組裝廠供應晶圓，這可能會加劇供應緊張局面。

彭博報導，安世半導體與旗下大陸工廠管理層之爭持續升溫，已波及歐洲汽車供應鏈，造成德系零組件大廠削減產能，並引發歐洲與大陸間供應鏈緊張情勢再度升高。

德國零組件供應商博世（Bosch）表示，預計調整薩爾茨吉特工廠工作時程，以因應電子控制單元零件供應走弱。外界認為，德國汽車工業高度依賴成熟製程晶片，供應鏈韌性再度受到考驗。