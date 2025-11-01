深化俄中金融！俄羅斯擬首發人民幣主權債 規模最高達4千億盧布

俄羅斯計畫2025年在本國市場，首次發行人民幣計價的主權債券，為出口商和銀行向大陸出售能源時，所累積的大量人民幣資金，提供新的投資管道。

路透報導，知情人士透露，俄羅斯財政部計畫發行四批債券，總規模最高可達4,000億盧布，期限在3年至10年之間。俄羅斯財政部計畫在2025年12月初啟動發行，目標是吸引從銀行、資產管理公司到零售經紀商等廣泛的投資者群體。

知情人士透露，俄羅斯財政部已與銀行及機構投資者舉行會議，介紹人民幣債券的潛在發行參數。交易也能以目前匯率以盧布結算。

債券交易也可以按當前匯率以俄羅斯盧布進行。這些準備工作正在進行之際，兩家受美國制裁的俄羅斯石油公司俄羅斯石油公司和盧克石油公司正在制裁生效的 11 月 21 日之前匯回人民幣收益。

數據機構Cbonds的分析師計算出，目前在俄羅斯流通的人民幣計價公司債券價值1660億盧布。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）去年5月表示，俄中貿易約9成結算以盧布和人民幣進行，但未說明人民幣占比。2024年，俄中貿易額創下2,450億美元新高。

這些債券將在受到西方制裁的莫斯科證券交易所（MOEX）發行，並且對大多數外國投資者（包括來自大陸和其他亞洲國家的投資者）來說是禁止進入的。

俄羅斯一直在與大陸進行談判，在兩國金融市場之間架起一座「橋樑」，使大陸投資者能夠在不受西方監管機構監控的情況下獲得俄羅斯資產。

儘管俄羅斯和大陸之間有著牢固的政治聯繫，並且俄羅斯總統普亭和大陸國家主席習近平宣布「無上限夥伴關係政策」，但談判迄今尚未取得任何成果。