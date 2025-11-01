快訊

安世之亂有新進展！母公司聞泰科技宣布換帥 沈新佳任總裁

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體位於德國漢堡的廠房，攝於10月23日。(路透) 路透通訊社
中國半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體位於德國漢堡的廠房，攝於10月23日。(路透) 路透通訊社

處於核心子公司安世失控風波的聞泰科技10月30日晚間發布公告，宣佈董事會已全票通過決議，聘任上市公司副總裁職務、安世半導體CEO辦公室首席事務官沈新佳為公司總裁。

公告指出，本次人事任命由聞泰科技10月30日第十二屆董事會第22次會議審議，同意聘任沈新佳為公司總裁，任期與公司第十二屆董事會一致。本次職務變更後，沈新佳不再擔任公司副總裁職務。

公告強調，沈新佳具備相關任職資格，未受過監管機構處罰，且與公司主要股東及高管無關聯關係，截至公告日也未持有公司股份。

現年41歲的沈新佳，擁有華東政法大學法學學士學位及哥倫比亞大學法律碩士學位，具備中國大陸法律職業資格，擁有15年以上外企及上市公司法律顧問經驗，精通公司治理、合規風控、併購重組及跨境交易。

沈新佳曾任博世中國投資有限公司法律顧問，天合亞太有限公司亞太區高級法律顧問。2017年1月加入安世半導體，任亞太區法律負責人。2022年10月內部調任至聞泰科技擔任總法律顧問。2025年2月至今擔任安世半導體CEO辦公室首席事務官。2025年7月起擔任公司職工代表董事、副總裁。

近期由於聞泰科技核心子公司安世失控事件爆發後，荷蘭安世與安世中國圍繞人事任命等持續拉鋸。

10月12日，聞泰科技子公司安世半導體被荷蘭政府實施全球營運凍結，張學政CEO職務暫停，首席財務官Stefan Tilger擔任臨時首席執行官。

聞泰科技官方第一時間發佈證明，譴責相關方以「合規」為名、行奪權之實的行為。

隨後人事層面失控進一步擴大，安世半導體大陸員工系統許可權被全面中斷，工資停發，安世半導體全球銷售與市場副總裁張秋明被免職。安世中國區則在此情形下採取獨立的自救行為，加緊拉通大陸供應鏈，確保大陸客戶的供應。

10月23日，安世半導體中國有限公司公眾號發布聲明，認定荷蘭安世半導體單方面免職決定不符合安世中國公司章程以及大陸法律法規，因此該決定在大陸法域下不發生法律效力，張秋明職務身份保持不變，職權範圍內的行為代表安世中國。

半導體 公司法 荷蘭

