快訊

馮淬帆不僅「香蕉你個芭樂」成經典！曾在國民黨開講批馬英九「這位先生」

包小柏最懂失去愛女的痛 用AI療癒自己也陪伴悲傷的人

影／GD周末開唱！「黃牛夫妻」才交保又賣票…夫遭羈押上囚車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

安世半導體恢復出貨！ 大陸商務部：對符合條件的出口予以豁免

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體位於德國漢堡的廠房，攝於10月23日。(路透)
中國半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體位於德國漢堡的廠房，攝於10月23日。(路透)

對於安世半導體出口問題，大陸商務部新聞發言人上午就安世半導體相關問題應詢稱，中國大陸將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

這一以答記者問的訊息顯示，有記者問：近期，各界關注安世半導體相關議題，請問商務部對此有何評論？商務部發言人則答稱，在此之前，中方已就安世半導體相關問題回應了有關記者的提問。我想強調的是，荷蘭政府對企業內部事務的不當幹預，導致了目前全球產供鏈的混亂。

他表示，中國作為負責任的大國，充分考慮國內國際產供鏈安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管機關聯繫。我們將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。

在此之前，路透社剛獨家報導稱，美國一位知情人士告訴路透社，白宮計劃宣布荷蘭晶片製造商安世半導體在中國的工廠將恢復出貨，這對全球汽車製造商來說是一個重要的提振。報導稱，該公司在荷蘭生產大量半導體，這些半導體廣泛應用於汽車和消費性電子產品。但荷蘭生產的晶片約有70%在中國封裝，並主要銷售給經銷商。

大陸商務部此一說法似與路透社報導的恢復出貨的方向一致。但商務部發言人所稱的情況，是符合條件的客戶才可獲得出口豁免。

半導體 大陸商務部

延伸閱讀

荷蘭接管安世引中國報復 WSJ：白宮將依川習會協議恢復晶片出貨

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

D66料成荷蘭國會最大黨 葉騰離最年輕總理更進一步

NBA／勇士荷蘭中鋒正負值+34全場最佳 柯爾盛讚：他無所畏懼

相關新聞

陸10月製造業PMI連七月萎縮 官方解讀受十一、中秋長假影響

大陸國家統計局公布，10月製造業採購經理人指數（PMI）為49，這是大陸官方製造業PMI連續七個月低於50榮枯線。大陸官...

安世半導體恢復出貨！ 大陸商務部：對符合條件的出口予以豁免

對於安世半導體出口問題，大陸商務部新聞發言人上午就安世半導體相關問題應詢稱，中國大陸將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的...

預防光罩被卡脖子！大基金三期再度出手 投了曝光工藝核心原材料

預防光罩被卡脖子，大基金三期的新動作來了。這次是投了曝光工藝核心原材料。國投集新向南通晶體認繳出資人民幣1億元，持股25...

陸綠色低碳商品 賣向全球

大陸商務部表示，綠色貿易為大陸外貿「穩規模、優結構」提供了重要支撐，大陸推動全球風電、太陽能發電成本分別下降超過60%和...

滬指10月收官 未站穩4,000點

大陸A股10月收官，滬指10月漲1.85%，今年來已漲18%，可惜未能站穩4,000點關卡，深證成指、創業板指10月均跌...

專家：陸製造業旺季不旺透露警訊

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，大陸10月官方製造業PMI指數為49，在50榮枯線下繼續回落，顯示市場的需求收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。