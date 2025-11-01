聽新聞
安世半導體恢復出貨！ 大陸商務部：對符合條件的出口予以豁免
對於安世半導體出口問題，大陸商務部新聞發言人上午就安世半導體相關問題應詢稱，中國大陸將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。
這一以答記者問的訊息顯示，有記者問：近期，各界關注安世半導體相關議題，請問商務部對此有何評論？商務部發言人則答稱，在此之前，中方已就安世半導體相關問題回應了有關記者的提問。我想強調的是，荷蘭政府對企業內部事務的不當幹預，導致了目前全球產供鏈的混亂。
他表示，中國作為負責任的大國，充分考慮國內國際產供鏈安全穩定，歡迎遇到實際困難的企業及時與商務部或地方商務主管機關聯繫。我們將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。
在此之前，路透社剛獨家報導稱，美國一位知情人士告訴路透社，白宮計劃宣布荷蘭晶片製造商安世半導體在中國的工廠將恢復出貨，這對全球汽車製造商來說是一個重要的提振。報導稱，該公司在荷蘭生產大量半導體，這些半導體廣泛應用於汽車和消費性電子產品。但荷蘭生產的晶片約有70%在中國封裝，並主要銷售給經銷商。
大陸商務部此一說法似與路透社報導的恢復出貨的方向一致。但商務部發言人所稱的情況，是符合條件的客戶才可獲得出口豁免。
