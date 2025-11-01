快訊

馮淬帆不僅「香蕉你個芭樂」成經典！曾在國民黨開講批馬英九「這位先生」

包小柏最懂失去愛女的痛 用AI療癒自己也陪伴悲傷的人

影／GD周末開唱！「黃牛夫妻」才交保又賣票…夫遭羈押上囚車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

預防光罩被卡脖子！大基金三期再度出手 投了曝光工藝核心原材料

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
預防光罩被卡脖子，大基金三期向南通晶體認繳出資人民幣1億元，持股25%。 助力光罩國產化。圖為示意圖。路透
預防光罩被卡脖子，大基金三期向南通晶體認繳出資人民幣1億元，持股25%。 助力光罩國產化。圖為示意圖。路透

預防光罩被卡脖子，大基金三期的新動作來了。這次是投了曝光工藝核心原材料。國投集新向南通晶體認繳出資人民幣1億元，持股25%。 南通晶體正透過深耕合成石英氣相沉積技術，加快推進高性能合成石英產業發展，助力光掩模（台稱「光罩」）國產化。

大陸光罩基板目前仍依賴進口，美國康寧、德國賀利氏和日本信越等公司，幾乎壟斷產業需求供給。東興證券研報指出，高階光罩基版國產化率只有不到3%。

科創板日報報導，工商信息顯示，南通晶體發生工商變更，新增國家大基金三期旗下國投集新為股東，同時註冊資本由人民幣3億增至人民幣4億。

在今年9月，國投集新曾出現在拓荊鍵科融資計畫當中，當時計畫以不超過人民幣4.5億元認繳拓荊鍵科新增註冊資本人民幣192萬元。該交易完成後，國投集新對拓荊鍵科的出資額占本次增資後拓荊鍵科註冊資本的比例約12.7%。截至目前，以上融資計畫還未完成。

與此同時，國投集新的新目標已經浮出「水面」，向南通晶體認繳出資人民幣1億元，持股25%。南通晶體因此成為國投集新今年公開完成的首個被投專案。

國投集新基金成立於2024年12月31日，出資額人民幣710.7億元，主要出資人是大基金三期，穿透股權後大股東為國家開發投資集團有限公司，實控人為國務院國資委。

被「相中」的南通晶體是主要從事境內高性能合成石英材料業務，在雷射、半導體及精密光學有著廣泛的應用。，南通晶體的總經理錢宜剛曾強調，公司正在加快推進高性能合成石英產業發展，助力光罩行業實現跨越。

「光掩模」（光罩）是錢宜剛對外多次重點提到的公司發展方向，而這也是晶片製造的上游關鍵材料。光罩基板是半導體製造中曝光工藝的核心材料，用於承載晶片設計圖案並轉移至晶圓，直接影響製程精度和良率；尤其在先進製程例如5奈米以下中佔據不可替代的戰略地位，是半導體產業鏈自主化的重要環節之一。

目前，光罩基板主要分為樹脂基板和玻璃基板兩類，其中玻璃基板因高精度需求多採用高純石英玻璃材料。高純石英玻璃憑藉高純度、耐高溫和低熱膨脹係數等特性，廣泛應用於半導體曝光工藝中，對晶片圖案轉移的精度起關鍵作用。

南通晶體目前對外披露的是，透過深耕合成石英氣相沉積技術，致力解決制約合成石英關鍵技術突破和國產化自主可控問題，進而推動光掩模國產化。

南通晶體的大股東也與半導體行業有關聯，持有60%股份的母公司中天科技，是大陸最早的海底光電纜製造商之一，也是大陸光電纜品種最齊全的專業企業，主要產品包括光通信及網路、電力傳輸、海洋系列、新能源等，在大陸特種光纜市占率高達30%到40%。

且中天科技正布局光通信模組，已經建成用於400G 光模組和 400G/800G 矽光模組研發的 COB 高速光模組實驗室，成功掌握 COB 高速光模組的封裝能力；並研發出工業級光模組，已經實現首次市場訂單的批量交付。

中天科技10月28日公布的2025年第3季財報顯示，淨利潤人民幣23.3億元，年增1.1%；前三季營收人民幣379.7億元，年增10.6%。

半導體 材料

延伸閱讀

凱莉包如何做成的？愛馬仕匠心工坊11月登台北 開放line報名免費參加

南投「匠心山縣」工藝ESG市集11月1日在竹山熱鬧登場

8大傳統技藝走進日常！KIRIN Bar BEER打造全新「工藝探店」體驗

工藝扎根校園 淡水國小皮雕藝術創作學習

相關新聞

陸10月製造業PMI連七月萎縮 官方解讀受十一、中秋長假影響

大陸國家統計局公布，10月製造業採購經理人指數（PMI）為49，這是大陸官方製造業PMI連續七個月低於50榮枯線。大陸官...

安世半導體恢復出貨！ 大陸商務部：對符合條件的出口予以豁免

對於安世半導體出口問題，大陸商務部新聞發言人上午就安世半導體相關問題應詢稱，中國大陸將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的...

預防光罩被卡脖子！大基金三期再度出手 投了曝光工藝核心原材料

預防光罩被卡脖子，大基金三期的新動作來了。這次是投了曝光工藝核心原材料。國投集新向南通晶體認繳出資人民幣1億元，持股25...

陸綠色低碳商品 賣向全球

大陸商務部表示，綠色貿易為大陸外貿「穩規模、優結構」提供了重要支撐，大陸推動全球風電、太陽能發電成本分別下降超過60%和...

滬指10月收官 未站穩4,000點

大陸A股10月收官，滬指10月漲1.85%，今年來已漲18%，可惜未能站穩4,000點關卡，深證成指、創業板指10月均跌...

專家：陸製造業旺季不旺透露警訊

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，大陸10月官方製造業PMI指數為49，在50榮枯線下繼續回落，顯示市場的需求收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。