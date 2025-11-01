陸六大行前三季獲利全成長

聽新聞
大陸六大國有銀行公布前三季財報，今年前三季營收人民幣2.73兆元，年增1.87%，歸屬母公司淨利潤人民幣1.72兆元，年增1.22%。顯示六大行營收及淨利潤全部恢復成長。

這一盈利表現較上半年有進一步改善，顯示第3季獲利表現貢獻明顯。回顧今年上半年，六大行營收雖都成長，但淨利潤「三升三降」。

不過受市場利率持續走低、存款成本等多重因素影響，銀行業淨息差普遍面臨收窄壓力，郵儲銀行淨息差為1.68%，較2024年同期的1.89%下降21個基點，郵儲銀行表示，2025年1-9月已將「穩息差、擴中收、提非息」作為收入端主線，利息淨收入表現逐季改善。

截至第3季末，六大行資產總額近人民幣218兆元，較年中成長1.85%，工商銀行總資產規模已達人民幣52.81兆元，位列首位，農業銀行、建設銀行則以人民幣48.14兆元、人民幣45.37兆元總資產位列第二、第三位。

今年前三季，六大行營收、歸母淨利潤全部恢復正增長。其中，中國銀行、工商銀行營收增速分別以2.69%、2.17%領先；農業銀行歸母淨利潤增速來到3%以上，以3.03%增速繼續領先，交通銀行、中國銀行歸母淨利潤增速在1%以上。

從盈利絕對值來看，工商銀行、建設銀行、農業銀行前三季度分別賺約人民幣2,699億元、人民幣2,574億元、人民幣2,209億元；中國銀行、郵儲銀行、交通銀行前三季歸母淨利潤分別約為人民幣1,777億元、人民幣766億元、人民幣700億元。

