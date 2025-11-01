滬指10月收官 未站穩4,000點

大陸A股10月收官，滬指10月漲1.85%，今年來已漲18%，可惜未能站穩4,000點關卡，深證成指、創業板指10月均跌超過1%，但今年來已分別大漲28%及48%。

三大指數昨（31）日收盤同步走低，上證指數連兩天收黑，主因大陸投資人在中美貿易戰休兵後逢高獲利了結，重新聚焦企業獲利表現跟經濟基本面。滬指昨天下跌0.81%收3,954.79點，深證成指跌1.14%收13,378.21點，創業板指跌2.31%收3,187.53點。滬深兩市成交額合計人民幣2.32兆元，較上一交易日量縮人民幣1,039億元，但連續第五天超過人民幣2兆元。

恒生前海基金表示，近期指數多次沖高回落，滬指在十年新高的4,000點關卡持續拉鋸，反復突破又失守，中美高層會談、關稅政策等外部因素的變化，進一步加重了資金的謹慎心態，使得多空雙方在4,000點的博弈情緒更趨濃厚。預計短期市場以震盪格局為主，後續仍需密切關注政策面、資金面以及外部環境的變化情況。

盤面上看，保險、半導體、煤炭、電力、券商等類股走低，醫藥、傳媒類股強勢，旅遊餐飲、食品飲料、汽車、零售、釀酒等類股均上揚，創新藥、短劇遊戲、AI應用概念等活躍。

根據Wind統計數據，滬深兩市及北交所共3,759檔股票上漲，15,48檔下跌，平盤131檔，滬深北三市共90檔股票漲幅在9%以上，25檔股票跌幅在9%以上。

中信建投指出，最新公布的「十五五」規劃建議明確要加快人工智慧等數智技術創新，強化算力、演算法、數據等高效供給，全面實施「人工智慧+」行動，全方位賦能千行百業。不過當下AI大模型的使用者滲透率仍較低，大模型發展仍處於中初級階段，產業化周期才開始，大模型帶來的算力投資方興未艾，資本開支會隨著大模型收入的增長而增長，投資的天花板可以很高。

國信證券指出，AI已呈現對互聯網巨頭廣告業務場景、雲計算場景和企業效率方面的明顯作用，典型體現在第2季騰訊廣告持續保持在20%增長、阿里雲增速提速至26%，同時利潤端騰訊、騰訊音樂、快手等公司經營效率提升明顯。此外，近期隨著百度、阿里為代表的互聯網公司推出自研晶片，完成晶片、模型、應用全鏈條布局的雲廠將實現市占的持續提升。建議繼續聚焦AI主線。