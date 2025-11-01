第3季線上寫佳績 陸電競顯示器銷量年增9.5%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

市調機構洛圖科技（RUNTO）最新報告顯示，第3季大陸電競顯示器線上銷量172萬台，年增9.5%。「國補」政策效應減弱，高刷新率及國產面板突破推動市場轉向內生成長，300Hz機型價格降至人民幣千元級。電競市場方向基本反映整個顯示器大盤走勢。

洛圖科技發布「中國大陸顯示器線上零售市場月度追蹤」報告指出，在大陸線上公開零售市場（不含抖音、快手等內容電商）電競顯示器銷量達172萬台，年增9.5%；銷售額人民幣19億元，年增2.6%；均價降至人民幣1,085元，較去年同期減少人民幣73元。

報告稱，近年幾乎所有品牌均將電競產品列為重點，「得電競者得天下」。但從2024年第3季起，作為市場支柱的電競產品增速開始放緩，今年第3季占比63%。上半年國補政策刺激市場，使電競顯示器增速達40%；第3季補貼收縮、申領門檻提高，政策拉動貢獻不足10%，市場動力正轉向產品性能升級。

刷新率方面，180Hz機型以23%市占率居首，較去年跌24個百分點；240Hz升至18%，300Hz從近0%增至6%。技術層面，大陸國產面板突破推動高刷新率產品價格下探，300Hz顯示器由過去萬元級降至約人民幣3,000元，甚至出現千元級產品。

至於品牌排名，AOC市占近20%，年增近六成，位居第一；HKC與KTC分列二、三名。

