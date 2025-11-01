陸綠色低碳商品 賣向全球

大陸商務部表示，綠色貿易為大陸外貿「穩規模、優結構」提供了重要支撐，大陸推動全球風電、太陽能發電成本分別下降超過60%和80%，大陸將繼續向全球提供這些實惠的綠色低碳產品，積極與世界分享綠色低碳發展成果。

大陸商務部公布「關於拓展綠色貿易的實施意見」，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，在當前全球應對氣候變化，推動綠色低碳轉型的大背景下，大陸積極拓展綠色貿易，目的是促進貿易優化升級、助力實現「雙碳」目標、更好服務全球氣候治理。

李成鋼強調，大陸外貿「向綠色」發展步伐在加快，近年來綠色低碳相關產品出口表現亮眼，包含風電、太陽能、鐵道電力機車、電動摩托車和自行車等，這表明，綠色貿易為中國外貿穩規模、優結構提供重要支撐。

他指出，以前買太陽能板、換節能燈都不便宜，現在得益於中國製造的規模效應和技術進步，成本大幅下降。全球越來越多的消費者能夠買得起、用得起，大陸的風電、太陽能、新能源汽車等產品已經出口到了全球200多個國家和地區，推動全球風電、太陽能發電成本分別下降超過60%和80%，為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。

李成鋼介紹，在提升外貿企業綠色低碳發展能力方面，將引導龍頭企業帶動外貿產供鏈加快綠色低碳轉型；推動開展綠色設計和生產，降低外貿產品碳排放量；促進長途運輸「公路轉鐵路」、「公路轉水路」等；在拓展綠色低碳相關產品和技術進出口方面，提出發展綠氫等可持續燃料貿易；探索發展再製造產品進出口。

李成鋼說，大陸提出的《數位經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議》已獲50多個經濟體回應，成為廣受歡迎的公共產品，將繼續推動擴員和落實，大陸將對國際標準和經貿規則進行研究，持續對接，推進在環境標準等領域深化改革，促進大陸內部產業綠色轉型升級。