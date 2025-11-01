陸10月製造業PMI連七月萎縮 官方解讀受十一、中秋長假影響

大陸國家統計局公布，10月製造業採購經理人指數（PMI）為49，這是大陸官方製造業PMI連續七個月低於50榮枯線。大陸官方解讀，10月製造業PMI主要受十一與中秋長假放假，加上國際貿易等外部因素的影響，出現季節性短暫下降。

大陸國家統計局及中國物流與採購聯合會昨（31）日發布10月製造業PMI為49，較9月下降0.8。

中國物流與採購聯合會副會長何輝表示，PMI受大陸十一、中秋雙節長假影響，加上外部因素的影響，出現了季節性短暫下降，但經濟結構改善優化這個特點仍然在持續。

數據顯示，10月新動能和消費品製造業保持穩中有增態勢。裝備製造業、高技術製造業和消費品製造業的採購經理指數均保持在擴張區間，生產指數和新訂單指數都運行在51左右。10月裝備製造業出廠價格指數創2024年6月以來新高，高技術製造業出廠價格指數創今年以來新高。

大陸國家統計局服務業調查中心企業景氣處處長霍麗慧表示，三大重點行業保持擴張，行業支撐作用持續顯現，生產經營活動預期指數持續位於擴張區間，表明多數製造業企業對市場發展的預期總體還是保持樂觀的。

此外，10月大陸非製造業商務活動指數為50.1，較9月微幅上升0.1，今年以來持續保持在50以上的水準。在假期帶動下，與居民出行、購物、旅遊、文體娛樂相關的接觸型服務業表現良好。

鐵路運輸業、航空運輸業、文體娛樂業商務活動指數均升至60以上。

霍麗慧介紹，從市場預期來看，服務業業務活動預期指數是持續位於55以上的較高景氣區間，也表明了服務業企業對行業發展預期，還是保持了一個較強的信心。

數據變化顯示，第4季開始，大陸基建投資相關的建築活動有加速啟動跡象。10月土木工程建築業商務活動指數升至55以上，月升幅超過5，新訂單指數升至49以上，月升幅近2點。10月非製造業業務活動預期指數為56.1，較9月上升0.4。

總體來看，官方指出，第4季伊始，中國大陸非製造業繼續的趨穩運行，投資和消費相關活動均有積極的變化，企業預期也有所升溫。