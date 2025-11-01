聽新聞
全球無對手…陸力推風電、太陽能產品外銷

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸太陽能產品性價比高，在全球已無對手，攻占多個市場。新華社
大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼昨天表示，在當前全球應對氣候變化，推動綠色低碳轉型的大背景下，大陸積極拓展綠色貿易，促進貿易優化升級、助力實現「雙碳」目標。他說，大陸的全球風電、太陽能發電成本分別下降超過六成、八成，大陸將繼續向全球提供這些實惠的綠色低碳產品。

大陸商務部日前發布「關於拓展綠色貿易的實施意見」，推展全球綠色貿易，官員強調綠色貿易為大陸外貿「穩規模、優結構」提供了重要支撐。在公布後，大陸國新辦昨天舉行記者會說明。

李成鋼在會中強調，大陸外貿「向綠色」發展步伐在加快，近年來綠色低碳相關產品出口表現亮眼。包含風電、太陽能、鐵道電力機車、電動摩托車和自行車等，「這些都表明，綠色貿易為中國外貿穩規模、優結構提供了重要支撐」。

他並指，以前買太陽能板、換節能燈都不是很便宜，現在得益於中國製造的規模效應和技術進步，成本大幅下降。全球越來越多的消費者能夠買得起。大陸的風電、太陽能、新能源汽車等產品已經出口到全球兩百多個國家和地區，「我們推動全球風電、太陽能發電成本分別下降超過六成和八成，為全球應對氣候變化和綠色轉型作出了巨大貢獻」。他強調，大陸將「繼續向全球提供這些實惠的綠色低碳產品」。

工信部節能與綜合利用司司長王鵬表示，至二○二四年底工信部累計創建了四五一家綠色設計企業，開發推廣了綠色產品超過四萬個，累計培育國家綠色工廠六四三○家。工信部將更大力度普及綠色設計和綠色製造，加快產品設計、製造、使用、回收、循環利用等全鏈條的綠色轉型升級。計畫到二○三○年，大陸國家、省、市各級綠色工廠產值占比提高到百分之四十。

大陸的風電與太陽能產品性價比高，在全球已無對手，攻占多個市場，近年多國對大陸的風電、太陽能板等產品祭出傾銷調查，甚至課以反傾銷稅。此外，大陸風電、太陽能行業也曾有嚴重「內卷化」問題，今年六月人民日報亦發表署名「金社平」文章，點名太陽能發電組件等行業的內卷式競爭。

全球無對手…陸力推風電、太陽能產品外銷

