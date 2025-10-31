面板業務強勢增長 TCL科技第3季淨利潤年增119%

TCL科技30日發布2025年第3季財報，受到面板業務的強勢增長，第3季淨利潤人民幣11.6億元，年增119.4%；營收人民幣503.83億元，年增17.71%。

前三季營收人民幣1,359億元，年增10.5%；淨利潤人民幣30.5億元，年增99.8%；經營現金流人民幣338.4億元，年增53.8%。

面板業務的強勢增長是TCL科技業績勁增的主因。前三季度，TCL華星累計營收人民幣780.1億元，年增17.5%；淨利潤人民幣61億元，年增53.5%；淨利潤人民幣39億元，年增41.9%。

公告指出，公司面板業務整體呈現出「大尺寸穩中有進、中小尺寸高速增長、新興領域全面開花」的良好態勢。具體來看，大尺寸領域，公司在TV及商用顯示市占提升至25%，保持全球領先盈利水準。中小尺寸業務已成為公司核心增長引擎，實現系統性突破：在IT領域，顯示器銷量年增10%，筆記本面板銷量激增63%；移動終端領域，LCD手機面板出貨量年增28%，平板面板市占升至13%、全球排名躍居第二，車載顯示出貨面積年增47%，專顯業務保持高速增長，共同驅動業績高增長。

與此同時，公司穩步推進產能整合與技術佈局，t11產線透過精細化運營實現單位成本顯著下降，並與t9產線深化協同發展，t9聚焦高階市場，t11承接主流需求，形成高低搭配、優勢互補的業務格局，產能協同效應進一步釋放。

OLED業務方面， t4（G6代線）保持穩健運營，柔性OLED手機市場出貨量穩居全球第四，產品結構持續改善，高端機型出貨占比不斷提升。

值得關注的是，在印刷OLED和Micro LED兩大前沿技術領域，TCL華星商業化進程加快，8.6代印刷OLED產線（t8）日前已開工建設；現有G5.5代印刷OLED產線（t12）產能正從3K/月穩步提升至9K/月，產品良率與品質持續改善，醫療顯示產品已穩定出貨，並正向NB、MNT客戶推廣，預計明年上半年實現量產。Micro LED技術將於年底前實現規模量產與穩定交付。

展望未來，得益於行業回暖趨勢不減、技術紅利逐漸釋放，TCL科技正邁入高品質發展新階段，印刷OLED與Micro LED等新業務進入客戶驗證密集期，將在新一輪技術週期搶佔先發優勢。