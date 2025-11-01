兩岸人物／三安光電二代 扭轉頹勢

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
三安光電董事長林志強。 （網路照片）
大陸LED大廠三安光電近日宣布攜手境外投資人，以2.39億美元（約新台幣71億元）收購荷蘭商Lumileds（亮銳）全部股權。這筆跨境交易的主導者，是一向低調的三安光電董事長林志強。他自2017年接棒父親林秀成以來，歷經行業寒冬、市值腰斬與財務爭議，如今逐步帶領公司重回成長軌道。

林志強1974年出生，畢業於中國人民解放軍海軍指揮學院經濟管理專業，是三安集團創辦人林秀成的長子。1996年，年僅22歲的他即進入三安體系，歷任三安鋼鐵副總、國光工貿董事長、三安電子董事等職，2011年出任三安光電總經理，2017年升任董事長。

儘管位居大位多年，林志強行事風格卻與外界對「掌門人」的印象大大不同。他極少接受媒體專訪，平日穿著低調簡樸，在公司內部話也不多。據三安員工形容，「他和林老闆一樣，平時衣著飲食都很隨意，除了工作，很少主動與員工互動。」也正是在他這種務實不張揚的領導風格下，三安光電逐步重回成長軌道。

回顧林志強接班之際，正值三安光電風波不斷，不僅面臨政府補貼與財報透明度質疑，這也讓他的上位蒙上「臨危受命」的巨大壓力。起初，林志強壓力沉重，但上任半年內就交出營收與獲利雙增的成績單，股價也創下波段高點。不過，2018年起LED產能過剩、景氣下行，三安營收明顯下滑，股價年跌逾五成。

在外界多質疑聲中，林志強選擇默默推動公司轉型。2018年起，他主導公司在福建泉州投資人民幣333億元，布局Ⅲ－Ⅴ族化合物半導體全產業鏈。2019年三安獲三家國資入股、合計注資超過人民幣54億元，股價止跌反彈。至2021年，營收突破人民幣125億元創歷史新高，Mini LED更成功打入蘋果供應鏈。

2024年三安光電營收達人民幣161億元，年增14.6%；但受傳統LED產品成長趨緩影響，淨利為人民幣2.53億元，年減三成。相較之下，高端產品、Mini/Micro LED與車用照明成為主力增長引擎，湖北三安廠月產能達12.5萬片，高端產品占比持續擴大。

