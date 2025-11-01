兩岸人物／建大楊銀明 不怕貿易戰

中美貿易爭戰與國際地緣政治局勢變化，台灣傳產通常是海嘯第一排。國際知名輪胎品牌建大工業（2106）總裁楊銀明表示，目前事業主要受到美國關稅與大陸廠商競爭影響，後者影響為甚，面對逃避不了的挑戰，他決定「該戰就戰，不能退」，而這條路要慢慢走。

建大工業於1962年創立，1990年上市，2024全球輪胎排名28名，目前員工12,500人，2024年營業額為342億。

「我的一生就是建大的縮影」楊銀明說，他自台大化工系畢業後至美國留學，剛好民國60年台灣經濟起飛，正當許多同學回台打拼時，他選擇到美國賓州的自行車公司Chain Bike Corporation上班一年，而那一年對後來建大發展很重要，他表示，去美國上班是抱持學習精神，希望藉機融入美國，了解美國企業經營，藉由關係賣輪胎是目的。確實在當時建立關係，所以建大輪胎才能打進美國市場。

楊銀明於1974年正式在建大輪胎上班，1990年代開始西進在大陸布點，深圳廠在1992年投產，深圳設廠後營業額飛快上升。後來也到印尼、越南。目前在歐美地區生產輪圈、倉庫銷售，輪胎產能主要以東南亞為主。

楊銀明說，建大輪胎的經營理念就是「誠信、品質、服務、創新」；願景是能達成全球前二十大輪胎公司；布局策略次「台灣運籌、全球佈局、各地深耕」；並以「第一次就做對、做好」作為品質策略；生產上則是以腳踏車胎（小胎）到輪胎（大胎），且「由小養大、保小擴大」。

建大輪胎的發展也是全球經濟發展的縮影，楊銀明細數歷史，從石油危機、經濟泡沫危機，到現階段全球化變局、中國大陸崛起進而有內捲現象，很多國家告大陸傾銷，特別美國對中國大陸輪胎告傾銷，導致外銷通路受損，後來鮭魚返鄉返台，但因台灣取得土地波折，因此乾脆把廠放到越南、印尼，越南生產工業用車胎、卡汽車胎，印尼生產自行車胎、機車胎。

「決策也要帶點運氣」楊銀明說，不論當時在深圳買地，堅持到現在不賣地，反而當地土地價值翻倍；還是美國對中課徵輪胎稅之際，選擇到東南亞投資，現在回頭看，決策穩健且成功，除了提升產能、也規避關稅。

經營的挑戰接踵而至，楊銀明說，過去幾年台灣遇到困難只要好好做就能克服，當時取代日本、歐洲與美國很都順利，但現在狀況不一樣，遇到川普對等關稅，加上中國競爭，逃避不了。

「一直要思考：要戰嗎？怎麼戰？現在設備、元件都要跟大陸買，台灣市場太小、在台灣生產又面臨電費高問題，怎麼辦？…」種種問題都是楊銀明考慮的內容，最後他決定迎接挑戰，他認為在大陸市場跟當地廠商比處於劣勢，但如果在國外市場的話，立足點一樣，因此鎖定直接與外國競爭對決。