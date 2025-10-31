陸10月製造業PMI顯示經濟下行壓力加大

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，大陸10月官方製造業PMI指數為49，在50榮枯線下繼續回落，顯示市場的需求收縮、供過於求的失衡對企業生產投資的制約更為明顯，經濟下行壓力有所加大。

一財網報導，張立群強調，要高度重視這一經濟下行苗頭，顯著加大宏觀經濟政策逆周期調節力度，例如擴大政府公共產品投資力度，有效擴大需求，增加企業訂單，儘快帶動企業生產投資回暖，就業形勢好轉，居民收入增長加快，消費需求回暖，儘快鞏固和增強大陸經濟回升。

中國物流資訊中心專家文韜分析，10月原本是多個製造業的傳統旺季，但今年10月，由於全球經濟增長承壓、國際貿易不確定性等因素的影響，大陸製造業出口需求明顯收緊，拖累整體製造業市場需求偏弱運行。

文韜表示，導致生產活動小幅放緩的原因，一是由於當前國際貿易不確定性影響市場需求和企業預期，製造業企業生產意願趨於謹慎。二是從歷史資料來看，多數年度內由於長假等季節性因素以及部分細分行業由旺季向淡季轉換等原因，10月生產指數較9月有所下降，今年這一趨勢有所延續。

值得注意的是，隨著反內捲政策穩步推進，製造業中的市場價格積極變化繼續累積。裝備製造業購進價格指數和出廠價格指數均連續三個月上升，10月出廠價格指數創2024年6月以來新高。高技術製造業購進價格指數和出廠價格指數較上月均有所上升，其中出廠價格指數創今年以來新高。

文韜指出，當前新動能原材料和產成品價格聯動向好運行。10月消費品製造業購進價格指數較上月下降2.5至50以下，出廠價格指數較上月上升0.4至49以上，顯示消費品製造業原材料成本壓力有所減輕，銷售價格有所回穩，對於利潤率水平相對較低的消費品製造業行業來說，這一價格變化有利於行業實現效益。