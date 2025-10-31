習近平見加拿大總理 強調經貿、能源等領域務實合作

大陸國家主席習近平今天出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並會見加拿大總理卡尼等國家元首。習近平對卡尼說，中加雙方要樹立客觀理性認知，正確看待彼此，從兩國共同和長遠利益出發，推動中加關係發展，堅持互利共贏，拓展經貿、能源等領域務實合作。中方發布訊息還稱，雙方同意，恢復重啟各領域交流合作。

據新華社，習近平於31日下午，在韓國慶州出席APEC峰會期間會見加拿大總理卡尼。

習近平說，在雙方共同努力下，中加關係呈現恢復往好發展趨勢，這符合兩國共同利益。中方重視加方願以務實、建設性方式推動兩國關係改善發展的表態，願和加方一道努力，以這次會見為契機，推動中加關係早日回到健康、穩定、可持續的正確軌道，更好造福兩國人民。

習近平強調，中加雙方要樹立客觀理性認知，正確看待彼此，從兩國共同和長遠利益出發，推動中加關係發展。堅持互利共贏，拓展經貿、能源等領域務實合作。密切人文交流，支持兩國各界增進相互瞭解，厚植雙邊關係的民意基礎。加強在聯合國等多邊框架內協調和合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系，維護國際公平正義。

據中方發布，卡尼表示，加拿大新政府高度重視對華關係，期待抓住兩國關係改善發展的機遇，重拾建交初心，找回失去時間，重啟雙邊合作，以務實和建設性方式推動加中關係取得更多成果。

這場會見後，據中方發布，雙方同意，恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，鞏固轉圜勢頭，共同推動中加戰略夥伴關係發展。

中國大陸與加拿大關係自2018年12月孟晚舟被捕事件後直轉急下，雙方關係跌入冰點。2022年11月，習近平在G20峰會場邊交談時，說加拿大前任總理杜魯多「很天真」。