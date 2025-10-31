2025安博會觀察：民用安防C位突圍、AI大模型遍地開花 紅海競爭隱憂難掩

10月28日至31日，一年一度的安博會如期而至。行走在展館之間，既能看到AI大模型等技術盛宴帶來的震撼，也能感受到行業在激烈競爭中顯露的發展隱憂。這場安防行業的年度盛會，正如一面多稜鏡，折射出產業轉型期的希望與陣痛。

民用安防站上C位 蘋果入局引發想象

本屆展會上，面向家庭和小微企業的民用安防解決方案成為絕對主角。從智慧門鎖到AI攝影機，從老人看護到寵物監測，產品形態愈發輕量化、消費級。

某位資深安防人士認為，民用/消費安防的黃金發展期已經到來，未來幾年行業將迎來新一輪增長周期。

作為全球最大的安防市場，本土的民用/消費安防企業眾多，並湧現出螢石、喬安等行業頭部公司，專業安防企業也加速推進民用市場的開拓。本屆安博會上，從芯片公司到設備商，民用產品遍地開花。

也正因為本土企業眾多，行業競爭激烈，價格拼殺嚴重。如1.0、1.2大光圈鏡頭，過去只能在高端設備上應用，當下價格已降至原來的1/3，為全面進入民用領域提供了有利條件；再如芯片，部分聚焦高性價比芯片的公司，得益於其長期積累，產品價格已做到極致，利潤空間極小，強如海思，也不免落入“俗套”，自從供應鏈危機之後，該公司也在下沉並卷入低端市場價格戰。

當然，也有部分企業不願參與價格戰，選擇聚焦中高端市場，如為旌科技。

而設備商為了獲得更多市場份額，除了卷價格，提升產品競爭力也是重要競爭手段。以監視器為例，AI-ISP、寬動態、超低照度不再是專業安防專屬，且兩者的性能差距越來越小，某設備商最新的民用低照度攝影機，即選用了思特威最新的超低照度傳感器，配合海思芯片，夜視效果已與專業監控產品基本相當。

值得注意的是，民用安防的崛起，又催生了大批新玩家，其中，美國科技巨頭蘋果公司的造攝像頭計劃備受關注。

根據市場消息，蘋果公司計劃於2027年推出包括攝影機在內的智慧家居產品。筆者走訪發現，與2012年華為進入安防引發“狼來了”的擔憂不同，僅有極少數人對蘋果公司進入安防市場抱有期待，這部分人認為，目前民用安防的創新已做到極致，期待科技巨頭如何定義安防。

不過更多人並不看好蘋果切入安防市場。與手機市場的高附加值不同，民用安防市場對價格敏感，不符合蘋果公司的定位，重要的是，中國擁有全球最完整的安防產業鏈，技術完備，產品疊代速度快、成本低，蘋果公司所處環境並不具備這些競爭力。

AI大模型“遍地開花” 產業鏈爭奪新時代話語權

“全員大模型”成為本屆展會最顯著的技術特征。無論是頭部企業還是中小廠商，“AI大模型”“大語言模型”“智能檢索”等關鍵詞已成為新的展示亮點。

瑞芯微、富瀚微兩家老牌AI SoC芯片公司，除了介紹芯片產品的圖像處理能力，宣傳重心都壓在了AI表現上。

繼瑞芯微提出AIoT 2.0概念後，富瀚微也官宣“AI+2.0”戰略，後者聯合雙深科技打造的大模型技術，將應用領域從安防向車載、消費級（門鎖、學習機、智慧眼鏡等）等領域延伸。

設備商方面，專業安防對大模型的應用及開發更為透徹，以囌州科達為例，集中推出海鷹智能影音巡邏、融合通信系統、視圖千問大模型助手等一系列公共安全實戰產品，從單兵到平台，隨處可見大模型蹤影，重要的是，相較於消費級應用，專業安防可基於大模型技術實現文本反向秒級檢索音影音，讓安防的“傻瓜式”便捷應用體驗又上了一個新台階。

重要的是，大模型技術同時參與到畫質等傳統安防技術的質量提升中來，利用新一代技術，實現對原有技術再做升級。雖然海康威視、大華股份、宇視科技等頭部公司未參展本次安博會，但據筆者了解，他們在大模型技術的打磨和應用上，同樣非常深入，甚至鋪展的面更廣。

現場實際體驗發現，影音摘要、語義搜圖等功能的準確度確有提升，但同質化競爭已初現端倪。有技術負責人坦言：“現在沒有大模型都不好意思來參展，但真正能解決行業痛點的創新應用仍然稀缺。”

大模型在給行業帶來變革的同時，或許也在加劇行業分化，擁有算法自研能力的企業逐漸建立起技術壁壘。

小單更喫香！紅海競爭下的行業隱憂

展台背後的洽談區，設備商、集成商、工程商們討論最多的不是技術突破，而是“回款難”、“利潤薄”的現實困境。隨著市場規模增速放緩，頭部企業為維持增長開始下沉搶奪區域小訂單，與中小廠商展開貼身肉搏。

回款難、回款周期長在安防行業長期存在，近年來又受疫情、地緣政治等多重因素影響，政府負債加重，導致回款難的問題更為凸顯，目前國內各級政府已加大了對包括安防在內的公共領域投入的管控，部分項目專項資金也很難全額進入專屬賬號，導致項目結款難度加大。

受回款難度加大影響，頭部大廠也放寬了競標項目的規模，不再執著於千萬級及以上項目，而是選擇與中小企業爭奪回款難度更小的中小型項目。

而中小企業在頭部大廠競爭下，轉向民用領域滲透，以規避大廠的直接競爭沖擊，如農民房、城中村出租屋項目等。

走訪中，筆者還了解到，G端項目出現異常招投標擡頭的現象。行業周知，歷經多年發展，中國安防市場已經接近價格透明化，因此很多大項目的讅批預算與市場實際情況不會出現很大偏差，但某集成商透露，其近期發現，有些項目的讅批預算是市場價的十幾倍甚至幾十倍之高，其坦言：“很離譜，已經很多年沒有遇到了。而且是經過正規審批的，所有手續都合法。”

結語

本屆安博會如同一場盛大的行業年檢，既展示了AI大模型帶來的技術澎湃動力，也毫不掩飾地暴露了價格紅海中的生存壓力。民用安防的C位登場與蘋果的悄然入局，預示著市場格局正醞釀變數；而“全員大模型”的喧囂之下，是技術從炫酷概念走向實戰應用的艱難爬坡。

展望前路，安防行業正站在一個關鍵的十字路口：一邊是技術升級帶來的無限想象，另一邊是激烈內卷引發的現實隱憂。未來的贏家，或許不再是技術的盲目追隨者或價格的殘酷拼殺者，而是那些能精準洞察需求、將技術創新轉化為真正價值，並能在復雜生態中找到自身獨特定位的破侷者。這場轉型的“陣痛”終將過去，但它所催生的行業分化與重塑，才剛剛開始。