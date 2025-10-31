習近平出席APEC拋5點建議 強調大陸對外開放大門「不會關閉」

大陸國家主席習近平31日上午在南韓慶州APEC會議上發表談話，他提出5點建議，並強調大陸始終堅持對外開放的基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。「中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大」，大陸將以「十五五規劃」為契機，堅定不移擴大高水平對外開放。

據央視新聞，習近平指出，亞太經合會議成立30多年來，從勾畫亞太自由貿易區藍圖到推動建設亞太共同體，引領亞太地區走在全球開放發展前列，助力亞太成為全球經濟最具活力的地區。

他說，當前世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多。越是風高浪急，越要同舟共濟。「我們要堅守亞太經合會議促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體」。

習近平提出5點建議，包含共同維護多邊貿易體制、共同營造開放型區域經濟環境、共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通、共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通、共同促進普惠包容發展。

其中他強調，要堅持「把手」而不是「鬆手」、「延鏈」而不是「斷鏈」，積極尋找更多利益契合點，支持供應鏈開放發展。以「亞太經合會議互聯互通藍圖」實施10周年為契機，不斷做實做細硬聯通、軟聯通、心聯通，進一步夯實亞太地區開放發展基礎。

他也提到，堅持世界貿易組織改革的正確方向，維護最惠國待遇、非歧視等基本原則，推動國際經貿規則與時俱進，更好保障發展中國家正當權益；持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金領域合作，穩步推進區域經濟一體化進程。把握RCEP（區域全面經濟夥伴協定）高品質實施和CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）擴員契機，推動彼此對接、融合共進，為亞太自由貿易區建設聚勢匯能。

習近平強調，大陸始終堅持對外開放的基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。過去5年大陸貨物和服務貿易規模位居全球第一和第二，累計吸引外資逾7,000億美元，對外投資年均增速超過5%。大陸的外資准入負面清單持續縮減，單方面免簽持續擴容，自主開放和單邊開放有序擴大，22個自貿試驗區主動對接國際高標準經貿規則。「中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大」。

他說，不久前，中共二十屆四中全會通過了關於制定「十五五」規劃的建議。大陸將以此為契機，進一步全面深化改革，堅定不移擴大高水平對外開放。