大陸10月製造業PMI指數下降0.8% 連續7個月低於50%

大陸官方公布了10月的製造業採購經理（PMI）指數為49%，較上月下降0.8個百分點，這是大陸PMI連續第7個月低於50%、處於「收縮期」。而據解讀，採購經理指數受十一與中秋長假影響，加上外部因素的影響，出現了「季節性短暫下降」。

大陸國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會31日發布10月大陸製造業採購經理指數為49%，較上月下降0.8個百分點。

從企業規模來看，大、中、小型企業PMI分別為49.9%、48.7%和47.1%，比上月下降1.1個、0.1個和1.1個百分點，均低於臨界點。從分類指數來看，生產指數為49.7%，比上月下降2.2個百分點，表明製造業生產有所放緩。新訂單指數為48.8%，比上月下降0.9個百分點，表明製造業市場需求有所回落。原材料庫存指數為47.3%，比上月下降1.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48.3%，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅回落。供應商配送時間指數為50.0%，比上月下降0.8個百分點，位於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間與上月基本持平。

據央視新聞，中國物流與採購聯合會副會長何輝表示，採購經理指數受大陸十一、中秋雙節長假影響，加上外部因素的影響，出現了「季節性短暫下降」，但是他指「經濟結構改善優化這個特點仍然在持續」。

數據顯示，10月新動能和消費品製造業保持穩中有增態勢。裝備製造業、高技術製造業和消費品製造業的採購經理指數均保持在擴張區間，生產指數和新訂單指數都運行在51%左右。10月份，裝備製造業出廠價格指數創2024年6月以來新高，高技術製造業出廠價格指數創今年以來新高。

大陸國家統計局服務業調查中心企業景氣處處長霍麗慧表示，三大重點行業保持擴張，行業支撐作用持續顯現。生產經營活動預期指數持續位於擴張區間，表明多數製造業企業對市場發展預期總體還是保持樂觀的。

此外，10月份大陸非製造業商務活動指數為50.1%，較上月微幅上升0.1個百分點，今年以來持續保持在50%及以上的水準。在假期帶動下，與居民出行、購物、旅遊、文體娛樂相關的接觸型服務業表現良好。鐵路運輸業、航空運輸業、文體娛樂業商務活動指數均升至60%以上。

霍麗慧介紹，從市場預期來看，服務業業務活動預期指數是持續位於55%以上的較高景氣區間，也表明服務業企業對行業發展預期還是保持了一個較強的信心。

數據變化顯示，第四季伊始，大陸基建投資相關的建築活動有加速啟動跡象。10月土木工程建築業商務活動指數升至55%以上，環比升幅超過5個百分點，新訂單指數升至49%以上，環比升幅近2個百分點。10月非製造業業務活動預期指數為56.1%，較上月上升0.4個百分點。總體來看，官方指出，第四季伊始，大陸非製造業繼續趨穩運行，投資和消費相關活動均有積極變化，企業預期也有所升溫。