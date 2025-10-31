聽新聞
中國10月PMI 49% 連續7個月處萎縮區間
根據中國國家統計局，中國10月製造業採購經理指數（PMI）為49.0%，比上月下降0.8個百分點，連續7個月處萎縮區間。
中國國家統計局今天發布10月中國採購經理指數運行情況，10月中國製造業採購經理指數為49.0%，比上月下降0.8個百分點，連續7個月低於50%榮枯線，處於萎縮區間。
從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為49.9%、48.7%和47.1%，分別比上月下降1.1、0.1和1.1個百分點，均低於榮枯線。
從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數為49.7%，比上月下降2.2個百分點，反映製造業生產有所放緩。新訂單指數為48.8%，比上月下降0.9個百分點，顯示製造業市場需求有所回落。
原材料庫存指數為47.3%，比上月下降1.2個百分點，反映製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48.3%，比上月下降0.2個百分點，顯示製造業企業用工景氣度小幅回落。供應商配送時間指數為50.0%，處於榮枯線，但比上月下降0.8個百分點。
10月份非製造業商務活動指數為50.1%，比上月上升0.1個百分點，升至擴張區間。分行業看，建築業商務活動指數為49.1%，比上月下降0.2個百分點。
10月中國綜合PMI產出指數為50.0%，比上月下降0.6個百分點，處於榮枯線，反映中國企業生產經營活動總體穩定。
中國國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，10月份，受「十一」長假期前部分需求提前釋放，及國際環境更趨複雜等因素影響，製造業生產活動較上月放緩。
