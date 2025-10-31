今年前9月大陸地區人民來台數量 已超越去年全年

疫後兩岸人員往來持續恢復中，根據官方最新釋出的統計，今年前9個月，大陸地區人民進入台灣地區的數量達46萬7,456人次，已經超越了去年全年的42萬7,508人次。

近日移民署公布的這份統計中，詳細來看，今年前9月來台的大陸地區人民之46萬7,456人次，以「其他」為大宗，達25萬624人次，這一類別包含了觀光、社會交流、居留定居及其他醫療服務交流，而觀光主要是第三類陸客來台。

另外通過小三通到金馬地區的大陸地區人民則有15萬2,224人次，商務交流5萬3,779人次、專業交流1萬829人次、健檢醫美0人次。

目前大陸地區人民來台數量，在疫情後緩慢恢復中，但仍與疫情前有一大段差距，2019年全年來台的大陸地區人民有268萬3,093人次，其中該年前9月有237萬5,252人次，為今年前9月的5.08倍。

2019年前9月來台的大陸觀光客175萬6,911人次、小三通26萬2,593人次、社會交流等18萬8,566人次、商務交流6萬8,681人次、專業交流7萬8,699人次、健檢醫美1萬9,802人次。