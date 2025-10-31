陸雙11 人形機器人親民價搶市

大陸雙11促銷活動如火如荼進行中，大陸人形機器人企業也在此時積極搶市。加速進化公司宣布，入門級具身智能平台Booster K1限時售價人民幣2.99萬元起，松延動力則推出售價9,998元的人形機器人「Bumi小布米」。兩家公司以親民定價打破人形機器人高門檻印象，強調價格下探將是產業發展趨勢。

大陸人形機器人公司加速進化宣布，入門級具身智能開發硬體平台Booster K1銷售價格，限時售價人民幣2.99萬起。加速進化並承諾，針對雙11全款訂單，今年12月底若未交付，將執行三倍賠付，引發外界關注。

另一家公司松延動力則在近期發布全球首款定價在人民幣1萬元以內的高性能人形機器人「Bumi小布米」。該產品以人民幣9,998元的消費級定價，將科研或高端商用級機器人帶入大眾市場，並於雙11至雙12期間開啟限量預售。

從數據上來看，兩家公司表示出強勁銷售表現。Booster K1在21日晚間於天貓、京東及海外通路同步發售，首發20分鐘首批全款訂單即告售罄；Bumi小布米的訂單則是在一小時內突破100台，二天內首批500台宣告售罄。

上述兩家公司在產品售價上都有意向更親民的價格靠攏。但他們不認為人形機器人已經進入價格戰階段，推動市場普及才是目的。

加速進化執行長程昊表示，Booster K1人民幣2.99萬元的限時售價，能有力打破「具身智能技術門檻高、應用成本高」的長期瓶頸。公司的目的是要用相對較低的價格門檻，提供可以探索應用開發的硬體平台。

松延動力創始人、董事長姜哲源則表示，Bumi小布米定價萬元以內的核心目的，是通過價格下探觸達更多人群。他認為，價格下探將成為人形機器人行業的未來趨勢，未來所有人形機器人公司都會下調價格，最終收斂到合理利潤率、合理價格水準。