比亞迪第3季獲利 意外暴跌32%
比亞迪昨（30）日晚間公布第3季財報，營收及獲利意外衰退，營收人民幣1,950億元，年降3.05%，為近期首次單季度營收衰退；歸母淨利潤人民幣78.2億元，較去年同期暴跌32.6%，主因研發費用大增及產能投資擴張太大。
累計比亞迪前三季營收人民幣5,663億元，年增12.75%；歸母淨利潤人民幣233億元，年降7.55%，扣非淨利潤人民幣205億元，年降11.65%；經營性現金流人民幣408億元，年降27.42%。
華爾街見聞報導，比亞迪第3季營收年降3.05%，這是公司近年來罕見的單季度收入衰退，更令投資者擔憂的是，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣78.2億元，暴跌32.6%，跌幅遠超營收降幅。扣非淨利潤人民幣68.9億元，年降36.65%，顯示公司主營業務的盈利能力承壓更為明顯。
更值得關注的是現金流狀況。經營活動產生的現金流量淨額人民幣408億元，年降27.42%，現金流惡化速度甚至快於利潤下滑，這通常意味著應收帳款增加、存貨積壓或回款困難等問題。
比亞迪財務資料顯示，公司面臨成本壓力日增。前三季營業成本人民幣4,651億元，年增14.7%，增速超過營收增速近2個百分點，導致毛利率17.86%，較去年同期下降約1個百分點。
費用端的壓力同樣顯著。比亞迪研發費用人民幣437億元，年增31.3%，占營收比率高達7.72%。
